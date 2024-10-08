У нас усе погано з демографією
Читаю дуже смішний документ "Стратегія демографічного розвитку України на період до 2040 року"
Скажу, так буде у нас все погано з демографією.
- Перші 17 сторінок бла-бла-бла або копіпаст вже багато фактів обговорених фактів і тенденцій.
- Набір загальних бажань про "повернення українців". Але цікаво, коли розповідають про діаспору і тут же наводять кількість українців у РФ (до речі, дані у них застарілі — не 2 млн, а 860 тис.) як найбільшої групи, але потім тупо уникають конкретних пропозицій, а просто написали про те, що доцільність сприяння вимагатиме окремого обговорення. Це говорить про те, що люди, які працювали над документом, геть не орієнтуються в питаннях діаспори (у кого які настрої й кого можна реально залучити) та не готові пропонувати підходи до різних діаспор українців.
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- Відсутність конкретики, тобто чіткого плану дій з механізмами — ще більш наганяє сум на наші демографічні перспективи. Чисто набір загальних фраз: "створення умов для добровільного повернення українців", "поглиблення співпраці із представниками закордонних українців", "забезпечити економічну самодостатність сімей в Україні" тощо.
- Як результат попередніх пунктів: жодних конкретних кроків, про те є "операційний план заходів з реалізації Стратегії" з проведенням стратегічних сесій.
- Останнє: серед документів про правове регулювання у сфері демографічної політики України немає, наприклад, Закону про громадянство. І взагалі ніяким чином не висвітлюється проблема роботи міграційної служби, зокрема, у прозорій видачі посвідок на проживання, громадянства іноземцям тощо. Один з найнереформованих органів від роботи якого безпосередньо залежить, чи приїдуть сюди жити українці з діаспори або іноземці. А про цю сферу — ані слова.
Такий собі, на колінці написаний документ.
Про автора. Микола Малуха, спеціаліст з інтернет-комунікацій, блогер
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