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OPINION

У провалі американського треку є вина українських політичних ігрищ

Ірина Геращенко
16 лютого, 2024 п'ятниця
20:06
Погляд Ірина Геращенко

Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив перерву в роботі на два тижні. Так і не винісши на розгляд Конгресу законопроєкту про допомогу Україні

В дні, коли на фронті пекло й брак снарядів — це життя наших найкращих воїнів.

Америка — наш найбільший союзник і ми сьогодні життєво залежимо від західної допомоги. Один з підписантів Будапештського меморандуму. Дивитися, як деякі американські політики своїми діями чи бездіяльністю руйнують наш шанс зберегти та звільнити частину наших територій, зволікають з передачею критично важливої зброї — нестерпно. І демократи, і республіканці мають усвідомити свою історичну місію і відповідальність в ці важкі для України місяці й тижні.

Але і ми як країна і влада зобовʼязані боротися за розблокування пакета допомоги. Два місяці тому спікер ВР відвідав США, мав зустріч зі своїм колегою, говорив про вдалий візит і великі шанси на позитивне голосування.

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Зараз в мене одне запитання — в ці тижні та дні чи докладав зусиль голова ВР, аби мати телефонну розмову зі спікером Палати представників? Скільком республіканським конгресменам і сенаторам спікер та його колеги з президії особисто телефонували в ці дні? Свого часу президент Порошенко особисто обдзвонював голландських парламентарів, аби ті ратифікували Угоду про асоціацію і для отримання безвізу. Чи дзвонити американським колегам можна тільки з дозволу ОП?

Чи писали листи, інформуючи про останні злочини росіян — спалену живцем харківську родину, знищену з карти Авдіївку, відкриту в ВР меморіальну дошку з прізвищами 3 нардепів, які загинули з Україною і Богом в серці?

Чи підготував статтю в американські ЗМІ? Впевнена, до 2 річниці вторгнення серйозні видання оприлюднили б думки спікера українського парламенту.

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Чи робить наш міжпарламентський відділ розсилку англійською дайджесту новин з України на електронні адреси конгресменів-республіканців? Не про ОП, а про кількість знищених від російських авіабомб церков і лікарень, дітей, що втратили кінцівки, Харкова, який стирають російські ракети без достатнього захисту ППО, військових капеланів, які втішають солдатів, що втратили побратимів, про жертовність наших воїнів. Чи робить це група дружби з США?

Для консервативної республіканської партії такі емоційні речі важливі й може б трохи повернули їх до реальності й відповідальності. Але в відповідних парламентських структур немає часу на такі важливі речі. Бо вони збирають підписи під депутатськими відрядженнями. Там тепер треба 20 підписів, аби отримати "вєлічайше соізволєніє".

Провал на американському треку — це не лише сумні та розчаровуючі внутрішньопартійні ігрища республіканців, це й українські зелені огидні ігрища. Й так, нагадаю, і в Вашингтоні, і в Мюнхені Петро Порошенко і наша команда мали заплановані зустрічі з республіканцями. Не знаю чи це б допомогло розблокувати допомогу, але в нинішній ситуації маємо використати кожен шанс, навіть як він один.

Європейська Солідарність буде офіційно запрошувати спікера Стефанчука на зустріч з фракцією. Як спікера всього парламенту. Забагато помилок і провалів. Замало часу їх виправляти. Й так, в нас немає ніякого особистого конфлікту. Ми не знаємо пана Стефанчука як людину і бажаємо йому всіляких гараздів. Але парламент і парламентаризм від непрофесійності, безвідповідальності та безпорадності його керівництва ми будемо захищати.

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Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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