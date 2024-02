Експерти стверджують схоже. Правда, їхні прогнози відрізняються незначними часовими похибками. До прикладу, джерела німецького Bild переконують, що Москва нападе на одну з країн НАТО вже майбутньої зими, а прем’єрка Естонії Кая Каллас вважає, що вторгнення слід очікувати через три – п’ять років…

Передбачення Bild базоване на очікуваннях американських виборів. Мовляв, Путін скористається владною непевністю у Вашингтоні й завдасть вирішального удару. Але, думаю, Путіну варто дочекатися вислідів американських елекцій, бо цілком можливо, що на берегах Потомака правитиме його потенційний союзник.

На вихідних The Guardian процитувала Дональда Трампа, який, виступаючи на мітингу своїх прихильників-республіканців у Південній Кароліні, заявив, що "заохочуватиме" Росію напасти на країни Північноатлантичного альянсу, які не платять внесків у загальний фонд НАТО. Зауважте, що Донні назвав "злочинцями" не кремлівського диктатора, а саме очільників країн-партнерів, які, на його думку, не роблять належних внесків у спільну оборону…

Можна було б, звісно, списати усе на передвиборчу риторику Трампа, суголосну з ідеологією його найрадикальніших прихильників з MAGA - Make America Great Again ("Зробімо Америку великою знову" - англ.). Любителі статистики, які ретельно рахують кількість брехливих заяв імпульсивного американського мільярдера, кажуть, що він примудрився збрехати 4 тисячі разів на місяць у жовтні 2020 року. Але є серйозніші діагнози. Політолог Метью Макманус каже, що Трамп практикує стиль bullshit - стиль брехуна, який не передбачає приховування правди.

І цим він, можливо, скидається на своїх попередників ще з минулого століття. Зокрема, британського прем’єра Невілла Чемберлена, зусиллями якого у Європі зростав мов на дріжджах диявольський феномен Адольфа Гітлера.

30 вересня 1938 року у промові про Мюнхенську угоду, яка фактично віддавала тодішню Чехословаччину на розправу нацистському фюрерові, Чемберлен заявив буквально таке: "Урегулювання чехословацької проблеми, яке зараз досягнуто, є, на мій погляд, лише прелюдією до більшого врегулювання, в якому вся Європа може знайти мир". Того ж дня містер прем’єр, неодмінним атрибутом якого був старосвітський циліндр, легковажно твердив, що "вдруге в нашій історії британський прем'єр-міністр повернувся з Німеччини, несучи мир з честю. Я вірю, що це мир для нашого часу. Від щирого серця дякуємо. Ідіть додому і спокійно виспіться".

Спати спокійно довелося недовго. Особливо запам’ятали снодійне від Чемберлена мешканці містечка Ковентрі, які через два роки після його поради зазнали нападу пів тисячі німецьких бомбардувальників…

Та повернімося до сучасних "миротворців" а-ля Чемберлен, і до Трампа зокрема.

Усім відомі його трактування війни Росії проти України як проблеми, що не вартує виїденого яйця. Усі чули, як він не раз і не двічі похвалявся зупинити цю війну за 24 години і взагалі переконував, що її, цієї війни, ніколи б не було, якби його переобрали президентом Америки вдруге у 2020 році.

Зрештою, і його заяви про потребу покарати НАТО за невдячність та несплату грошей до спільного бюджету або ж узагалі вийти з Альянсу теж є добряче заяложеною платівкою. Але, судячи з постійних повернень до цієї теми, для Трампа ця ідея перетворилася на ідею-фікс. Правда, воєначальники та цивільні США і Європи зітхнули з полегшенням після того, як конгрес схвалив закон, що забороняє будь-якому президенту вирішувати, бути Америці в блоку чи ні.

Щодо блоків. Про ставлення Трампа до об'єднань, що зобов'язують, дуже різко висловився генерал Годжес, колишній командувач військами США у Європі. Зацитую: "Трамп ненавидить альянси. Він ненавидить зобов'язання, коли він повинен відповідати чомусь. Мафіозі, яким він є, не хоче, щоб хтось обмежував його можливості. Йому начхати на моральні зобов'язання. Він готовий відкинути все це геть".

Тому Трамп - ще раз нагадаю, bullshit (брехун, який не передбачає приховування правди), — знайшов інший вихід: заохочувати Росію до війни з Альянсом. Я не знаю, як він, не дай, Господи, робитиме це на практиці. Хоча знаю, як Трамп одного разу спробував нацькувати президента Зеленського на сина свого політичного конкурента – Гантера Байдена… Ну а відтак була вбивча фраза про того ж Зеленського: "This guy has no brains at all" - "Цей хлопець взагалі без розуму".

Є ще одна проблема: чи після таких заяв американська Феміда зважиться на безпрецедентний крок - усунути Донні від участі у виборах? Апеляційний суд у Вашингтоні вже ухвалив рішення, що експрезидент не має імунітету від юридичного переслідування у справі про ймовірну спробу втримати владу після штурму Капітолія у 2021 році. Тепер Верховний суд має поставити крапку у скандальному вердикті штату Колорадо, який забороняє республіканцю балотуватися на виборах 2024-го.

Якщо Трамп таки виграє усі ці справи, а відтак повернеться у Білий дім, то тут до місця буде фраза містера у циліндрі Невілла Чемберлена: "Я, як і мої колеги, визнаю, що жоден засіб не може бути повним лікуванням…".