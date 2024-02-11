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OPINION

Чи винна Україна у проблемі надання американської допомоги?

Сергій Фурса
11 лютого, 2024 неділя
08:04
Погляд Сергій Фурса

Американці представили новий компромісний законопроєкт допомоги Україні

Військова допомога на місці. І це найважливіше. Допомога бюджету зменшилась і тепер складає майже 8 млрд доларів проти майже 12 млрд доларів. Тобто зменшилась на 4 млрд доларів. Це 10% відсотків від усієї зовнішньої допомоги на 2024 рік, яку ми плануємо отримати. Неприємно, але не катастрофічно. І прийняття цього пакету було б дуже позитивною новиною для України.

Чи буде він проголосований? Не факт. Трамп саботує і цей законопроєкт, а тому провести його через дві палати у США буде дуже важко. Джонсон з палати представників так і не став Джонсонюком і слідує чітко у фарватері Трампа, тобто його політичних інтересів.

Чи є в цьому вина України й наших проблем із корупцією і політичними гойдалками? Ні. Це виключно результат політики та політиканства у США напередодні виборів президента. Що б не робила Україна, ми б не могли вплинути на це.

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Навіть якби президент роздумував не над звільненням Залужного, а над боротьбою з корупцією, то це не вплинуло в на поведінку Трампа, а значить не вплинуло б на процеси всередині США.

Чому Трамп проти? Просто тому, що йому не треба розв'язання проблеми міграції до президентських виборів у листопаді. Бо це його головна зброя проти Байдена. Тим більше ця проблема хвилює найбільше число американців. І на тлі чудової економічної динаміки в США, де чекали рецесію, а вийшло сильне економічне зростання і найбільший приріст робочих місць за історію, втрачати такий козир для опортуніста Трампа було б недоречно.

Чи вдасться відв'язати допомогу України від проблеми міграції? Будемо на це сподіватись. Це збільшить шанси того, що Трамп врешті перестане саботувати допомогу Україні.

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Ситуація з американською допомогою тотожна з ситуацією інвестицій в Україну під час війни. Їх не буде. Чи впливає на це корупція? Ні. Просто тому, що неважливо, чи є корупція, чи нема у тій країні, у яку ви й так не інвестуєте, через війну. Закінчиться війна, корупція знов буде на всіх радарах. І відсутність верховенство права. А поки що це вторинне. Як для зовнішніх інвесторів, так і для українського бізнесу, який відчуває більший тиск силовиків, так. Але який так само у всіх опитуваннях зазначає, що головними проблемами є саме питання безпеки, відсутності робочих рук, а вже потім, на останньому місці, корупція. Так само і з американською допомогою. Не важливо, що відбувається в Україні, бо для американських політиків їх вибори на 100 порядків важливіші. Ми можемо вважати це не справедливим, але це наші проблеми.

Чи означає це, що з корупцією не треба боротися? Звісно ні. Треба. Просто не всі процеси у світі пов’язані з Україною. Навіть якщо вони на нас впливають. І не для всіх у світі Україна є центром всесвіту.

Що залишається Україні? Робити те що треба. І не робити дурниць і нарешті відмовитись від популізму, які можуть ускладнити наше становище. Останнє, на жаль, схоже виглядає фантастичним. І за дурницями, і за популізмом ми досі в лідерах.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
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