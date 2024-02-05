"У нас немає очікувань, що при таких строках і обсягах допомоги не буде зловживань. Але в нас є очікування, що за такими зловживаннями мають слідувати конкретні наслідки". Такий лейтмотив звучав на зустрічі з громсуспільством генеральних інспекторів Пентагону, Держдепу і USAID минулого тижня.

Нам фактично прямою мовою наші надважливі партнери кажуть, що очікують від нас конкретних юридичних дій у випадку зловживань з бюджетами та іншою допомогою.

Звісно, ми акцентували на тому, що за військовою допомогою США запроваджений такий контроль, що до сьогодні невідомо про жоден випадок, коли вона пішла "не туди". І на реформах в армії, і на системі DREAM, і на суттєвих зрушеннях у реформі судів.

Найбільш імовірно, інспектори повезли в Конгрес непоганий звіт. Бо вже зараз з'явилися новини про рух уперед з допомогою США. Впевнений, це великою мірою заслуга багатьох урядових і неурядових команд, які кожен день працюють над змінами та боротьбою з корупцією.

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Але я з острахом думаю про те, що було б, якби ми не мали особливо чим звітувати.

Тому

Робота журналістів і активістів надважлива, бо не тільки виявляє зловживання, а й підштовхує уряд очищуватися, латати корупційні діри й запроваджувати нові прозорі правила та ефективні інституції. Робота урядових і неурядових команд з реформ і трансформацій надважлива, бо, власне, розробляє і впроваджує ці зміни, робить роботу над помилками, а нас із кожним днем - більш цивілізованою країною. Адекватна робота антикорупційних органів, судів і органів правопорядку надважлива, бо створює атмосферу, в якій займатися корупцією дедалі менш вигідно. І показує нашим партнерам, що ми таку поведінку не толеруємо.

Зрештою, це все потрібно не тільки для звіту перед партнерами. Це все життєво необхідно нам.

Тому ми маємо це все охороняти й примножувати. А не навпаки. Банально заради виживання.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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