Влада спілкується з нами через посередників-анонімів, або Чому втопився Едік
Усе це є нічим іншим, як інформаційним шахрайством — у кращому випадку. І гібридною інформаційною війною зі своїм же суспільством
Я дуже зла.
А коли я зла, я пишу наук-поп тексти.
Спочатку спойлер:
Анонімні тг — зло.
Стиль анонімних тг, який запозичили державні інституції, органи влади й посадовці, — злочин.
Передайте це в тг Вєртікаль.
Отже, відбувається/або не відбувається щось, що може вплинути на велику кількість аудиторії.
Це нині відбувається постійно — особливо з урахуванням інтенсивності подій, їх чутливості й емоційного стану людей.
Офіційні комунікації (з внутрішньою аудиторією) у нас відбуваються способом:
- звернень президента (які зараз, на відміну від 2022 року, перетворились на формальні),
- спробами медіа та експертів дешифрувати інтерв’ю іноземним журналістам,
- одна (здається) пресконференція президента за минулий рік,
- коментарі й ефіри радників радників і колег друзів радників, деякі з яких самі по собі спричиняють комунікаційну кризу (досить згадати Лещенка),
- може ще що забула, Бог з ним.
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Але головний інструмент офіційних комунікацій — це якісь анонімні сутності, які живуть тг.
Що ми маємо внаслідок цього?
Внаслідок цього ми маємо нескінченну кількість чуток, які можуть бути:
- повною брехнею;
- брехнею з елементами правдоподібності;
- правдоподібними чутками з вкрапленням реальних, але непідтверджених фактів;
- правдою з елементами брехні (наприклад, факт реальний, пояснення — брехливе).
Але ці пропорції брехні та правди не мають значення взагалі. Бо усе це є нічим іншим, як інформаційним шахрайством — у кращому випадку. І гібридною інформаційною війною зі своїм же суспільством - у гіршому.
Ця стратегія дає змогу владі (як колективному гравцеві):
- підживлювати інформаційну асиметрію ("ми знаємо, а ви, як придурки, мечетесь у паніці, бє-бє-бє") і/ або відверто дезінформувати громадян (і це ж не про військову таємницю йдеться, ні);
- постійно тримати людей в напрузі та ситуації невизначеності навіть у тих випадках, коли влада має вплив на рішення і дії;
- спотворювати картину світу, причому для величезної аудиторії одночасно;
- мімікрувати під індивідуальних гравців, до яких довіра апріорі більша (наприклад, аудиторія так може сприймати якийсь певний тг-канал, або орган влади, або певного лідера суспільної думки: це ж Міноборони написало!).
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Органи влади, державні інституції перейняли стиль анонімних тг-каналів, і це злочин. Щонайменше моральний.
Бо їхня робота, їхня функція — зменшувати невизначеність, структурувати інформацію, подавати її чітко, перевірено і вчасно.
Крім розхитування психіки на індивідуальному рівні, чутки та анонімність розхитують громадську думку, руйнують соціальні зв'язки, провокують агресію, або апатію (у кого що), руйнують довіру до державних інституцій як таких і людей — одне до одного.
Фрустрація — атомізація — підрив довіри — легше управління.
Симоньян просила передати, що вона всім довольна.
Пуголовок Едік втопився з відчаю.
Про авторку. Тетяна Трощинська, шеф-редакторка Громадського радіо
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