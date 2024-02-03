Я дуже зла.

А коли я зла, я пишу наук-поп тексти.

Спочатку спойлер:

Анонімні тг — зло.

Стиль анонімних тг, який запозичили державні інституції, органи влади й посадовці, — злочин.

Передайте це в тг Вєртікаль.

Отже, відбувається/або не відбувається щось, що може вплинути на велику кількість аудиторії.

Це нині відбувається постійно — особливо з урахуванням інтенсивності подій, їх чутливості й емоційного стану людей.

Офіційні комунікації (з внутрішньою аудиторією) у нас відбуваються способом:

звернень президента (які зараз, на відміну від 2022 року, перетворились на формальні),

спробами медіа та експертів дешифрувати інтерв’ю іноземним журналістам,

одна (здається) пресконференція президента за минулий рік,

коментарі й ефіри радників радників і колег друзів радників, деякі з яких самі по собі спричиняють комунікаційну кризу (досить згадати Лещенка),

може ще що забула, Бог з ним.

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Але головний інструмент офіційних комунікацій — це якісь анонімні сутності, які живуть тг.

Що ми маємо внаслідок цього?

Внаслідок цього ми маємо нескінченну кількість чуток, які можуть бути:

повною брехнею;

брехнею з елементами правдоподібності;

правдоподібними чутками з вкрапленням реальних, але непідтверджених фактів;

правдою з елементами брехні (наприклад, факт реальний, пояснення — брехливе).

Але ці пропорції брехні та правди не мають значення взагалі. Бо усе це є нічим іншим, як інформаційним шахрайством — у кращому випадку. І гібридною інформаційною війною зі своїм же суспільством - у гіршому.

Ця стратегія дає змогу владі (як колективному гравцеві):

підживлювати інформаційну асиметрію ("ми знаємо, а ви, як придурки, мечетесь у паніці, бє-бє-бє") і/ або відверто дезінформувати громадян (і це ж не про військову таємницю йдеться, ні);

постійно тримати людей в напрузі та ситуації невизначеності навіть у тих випадках, коли влада має вплив на рішення і дії;

спотворювати картину світу, причому для величезної аудиторії одночасно;

мімікрувати під індивідуальних гравців, до яких довіра апріорі більша (наприклад, аудиторія так може сприймати якийсь певний тг-канал, або орган влади, або певного лідера суспільної думки: це ж Міноборони написало!).

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Органи влади, державні інституції перейняли стиль анонімних тг-каналів, і це злочин. Щонайменше моральний.

Бо їхня робота, їхня функція — зменшувати невизначеність, структурувати інформацію, подавати її чітко, перевірено і вчасно.

Крім розхитування психіки на індивідуальному рівні, чутки та анонімність розхитують громадську думку, руйнують соціальні зв'язки, провокують агресію, або апатію (у кого що), руйнують довіру до державних інституцій як таких і людей — одне до одного.

Фрустрація — атомізація — підрив довіри — легше управління.

Симоньян просила передати, що вона всім довольна.

Пуголовок Едік втопився з відчаю.

Джерело

Про авторку. Тетяна Трощинська, шеф-редакторка Громадського радіо

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