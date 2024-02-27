Пригадую, що на Майдані ми ніколи нічого не чули про те, як "беркутам" і вевешникам було. Вони не писали постів, не знімали тік-токи про своє життя. І нам часто здавалось, що в них все добре. Коли вони посипались і почали масово тікати, то потім від кількох зловлених я дізнався, що ситуація в них була просто катастрофічна.

Так, під час штурму 11 грудня, який тривав 8 годин (знаменита ікра) "беркута" мочилися собі в штани, діставали обмороження і потім масово лікувались. вевешники розповідали, що вони тижнями не бачили душу й не міняли білизну, місяцями спали на підлозі в коридорах Кабміну. І вони чесно казали, що вже не мали більше сил стояти проти Майдану. Але нам так напередодні зламу не здавалось.

Завдяки ІКАР, можемо трохи подивитися на настрої росіян в новому їхньому опитуванні.

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Отже, ключові цифри:

40% поставили на перше місце проблему низьких зарплат і пенсій, тоді як в грудні 2022 року таку проблему бачили тільки 25%;

22% визнали "СВО" як пріоритетну проблему, тоді як у грудні 2022 року їх було 50%. Це прямий доказ того, що російське суспільство дуже сильно відчуває війну на своїй шкурі;

31% вважає, що справи рухаються в неправильному напрямі, це на 9% більше ніж у грудні 2022 року. Хоча 60% продовжує думати, що все буде добре. (Я цю тему ще додатково розгляну, порівнюючи з нашими показниками);

74% проти нової хвилі мобілізації, і це дуже показова цифра, враховуючи, що в грудні 2022 року таких було тільки 60%;

16% вважає, що в "СВО" не має бути граничних рамок, і це колосальна зміна, бо в грудні 2022 року таких було 48%;

39% сказали, що мають загиблих знайомих в "СВО", тоді як у грудні 2022 року їх було 21%. А ось ще одна цікава відповідь, в підтвердження масштабів російських втрат: 40% сказали, що не мають нікого зі знайомих загиблих, але в грудні 2022-го їх було 69%!

34% сказали, що починати "СВО" було не варто, тоді як у лютому 2023 року таких було тільки 21%. Щобільше, 40% не згодні, що "СВО" йде за планом, а рік назад таких було 27%.

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Що можна сказати з цих даних? Ситуація абсолютно для них не виглядає переможною, хоча Путін і вдає, що він на коні. Ніяким "побєдобєсієм" в російському суспільстві й не пахне. І навіть якщо сприймати орків як тварин, то їм все одно дуже й дуже боляче. Всі ці дані не вказують на те, що у РФ може бути революція чи щось таке. Але вони доводять мою важливу тезу, що станом на зараз ця війна триває до першого, хто впаде, і є непогані шанси, що це будуть вони. Якщо, звісно, ми докладемо зусиль, щоб не впасти першими.

Хтось із вас скаже: та Путіну нас*ати на громадську думку. Ніт. Він прям виступи свої будує на її основі. Зрештою, останній, кому було нас*ати на громадську думку, був цар Микола II.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист