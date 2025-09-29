Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Угорщину слід вигнати з ЄС та НАТО
OPINION

Угорщину слід вигнати з ЄС та НАТО

Михайло Самусь
29 вересня, 2025 понедiлок
08:01
Погляд

Потреба в адекватності реагування на реальність в Європі зростає з гіпершвидкістю

Зміст

Хаотизація за допомогою дронів поки що проходить для московитів дуже успішно і без жодних адекватних відповідей з боку європейців. Хамська відповідь Орбана, подвійного агента московитів і китайців, який буквально прикрився членством в НАТО та ЄС, відповідаючи на звинувачення України у ведення розвідки на Закарпатті — це новий рівень неадекватності Європи.

Угорщина, котра відверто виконує задачі Кремля і розвідує координати цілей на території України (не згадуючи про комплексну антиєвропейську діяльність Орбана на всіх рівнях), має бути негайно офіційно (тимчасово) виключена зі складу НАТО і ЄС з припиненням функціонування економічних, фінансових та візових правил. 

Відновлення може бути лише тоді, коли ця країна буде відповідати критеріями членства цих організацій.

Читайте також: Ауштрявічюс: "Словаччина й Угорщина платять мільярди Росії – і ці гроші йдуть на війну" 

Словаччина — наступна. В умовах війни це має так функціонувати, і ніяк інакше. Якщо ж Брюссель та європейські столиці продовжать удавати, що нічого страшного не відбувається і все вирішиться у квітні наступного року на виборах, то до квітня ЄС і НАТО можуть не дожити.  

Для ілюстрації — карта тотально довбограйської та безумної атаки московитів по європейській країні Україна, котра сьогодні на голову вища за Угорщину у розумінні європейських цінностей та процедур, в тому числі боротьбі з корупцією. І яка не може наблизитися до членства в ЄС через угорську агентуру Кремля.

мапа: monitorwarДжерело

Про автора. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, співзасновник Консорціуму оборонної інформації

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Словаччина
Європа
тероризм
Угорщина
Війна з Росією
безпілотник
Віктор Орбан
НАТО
ракетний удар
Читайте також:
Автор Марія Науменко
28 вересня, 2025 неділя
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 28 вересня: у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка, у Запоріжжі - 34 поранених
Дональд Трамп
Автор Адріана Муллаянова
27 вересня, 2025 субота
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
Олександра Поліщук (Київ)
Автор Адріана Муллаянова
28 вересня, 2025 неділя
Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
Київ
+8.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
29 вересня
08:00
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Росіяни знову хочуть відвернути увагу від України": польський журналіст Кашувара про провокації РФ у Європі
07:56
Оновлено
Молдова, вибори
На парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія PAS (50%) перемогла проросійський блок комуністів та соціалістів (24%)
07:52
ЗСУ, зброя
За добу війни РФ втратила 7 танків, засіб ППО та 1080 військових
07:37
Дональд Трамп
Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, - Келлог
07:33
Огляд
Військова Європа
Російські винищувачі та "невідомі" дрони в ЄС: чи готова Європа до протистояння у гібридній війні
06:17
Трамп заявив, що отримав дуже хорошу реакцію на свою пропозицію щодо перемир'я в Газі
05:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: куди рухались дрони
01:22
За добу на фронті зафіксували 109 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
01:05
Під час атаки 28 вересня РФ знищила цех та склад коньячного та винного бренду Аznauri на Одещині
00:50
Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Нетаньягу хоче обговорити із Трампом новий план США щодо припинення війни у Газі
00:50
евакуація воїна
Медики "Люті" провели першу в Україні надшвидку евакуацію пораненого воїна
2025, неділя
28 вересня
23:51
свобода слова преса
Низка міжнародних ЗМІ взяла участь у престурі від міноборони РФ на окуповані території. МЗС України відреагувало
23:08
Палаюча церква у Гранд-Бланці (Мічіган, США)
Чоловік влаштував стрілянину в мормонській церкві у Мічигані, після – там сталася пожежа. Загинула людина, є поранені
22:01
Свічка пам'яті
Зупинилося серце: у Києві під час атаки РФ 28 вересня в укритті померла жінка
21:45
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Виявилося, що чорт страшний, навіть страшніший, ніж його малюють": польський журналіст Кашувара про росіян
21:39
гроші, бюджет
Працівники найбільшого в Україні дитбудинку "Сонечко" отримували зарплати й премії попри відсутність вихованців. Йдеться про сотні мільйонів гривень, - "Наші гроші"
21:06
Ексклюзив
Президентка Молдови Мая Санду
Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук
21:01
Молдова референдум
Поліція Молдови: ми готуємося до провокацій вночі та вдень 29 вересня
20:53
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
20:37
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Шахтар" розтрощив "Рух", "Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
20:33
Володимир Зеленський
Зеленський: росіяни використовують танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами в Європі
20:05
OPINION
Смерть Кеосаяна: чому можна і варто розлюднюватися
19:58
віце-президент США Джей Ді Венс
Рішення щодо можливого надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" прийматиме особисто Трамп й воно відповідатиме інтересам США: заява Венса
19:46
Оновлено
Прильоти у Білгороді (вечір неділі, 28.09.2025)
Після прильотів у Білгороді та області зникли світло та вода: зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях
19:26
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі
19:11
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Росія має прокинутися й визнати реальність на фронті, її армія гине ні за що
18:50
Ексклюзив
"Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ
18:45
Інтерв’ю
Тімоті Ґартон Еш
Журналіст та історик Еш: Ми маємо розглядати перемогу України як процес, що триватиме 5-10 років
18:44
Посольство Республіки Польща в Україні
Посольство Польщі у Києві постраждало внаслідок російського обстрілу
18:33
Олександра Поліщук (Київ)
Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
18:16
Український Крим під російською окупацією
Росія задіяла вже 14-ий майданчик для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса
18:00
OPINION
Справа Саркозі та "лівійські мільйони"
17:54
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
17:49
Данія
Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів
17:30
Інтерв’ю
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко: Трамп не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або до ядерного Армагеддону
17:17
Малий ракетний катер "Вышний Волочёк"
Ракетний корабель РФ "Вишній Волочек" врізався у танкер, рятуючись від українських дронів в Азовському морі
16:59
Павло Дуров
Дуров: за запитом Молдови ми видаляли окремі Тelegram-канали, але не усі, про які нас спросили
16:30
На фото: Вова зі Львова
Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати
16:02
OPINION
Вето Угорщини: чи у всьому винен Орбан?
15:54
Дружина Монатіка показала одразу трьох синів, які помітно підросли
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV