Хаотизація за допомогою дронів поки що проходить для московитів дуже успішно і без жодних адекватних відповідей з боку європейців. Хамська відповідь Орбана, подвійного агента московитів і китайців, який буквально прикрився членством в НАТО та ЄС, відповідаючи на звинувачення України у ведення розвідки на Закарпатті — це новий рівень неадекватності Європи.

Угорщина, котра відверто виконує задачі Кремля і розвідує координати цілей на території України (не згадуючи про комплексну антиєвропейську діяльність Орбана на всіх рівнях), має бути негайно офіційно (тимчасово) виключена зі складу НАТО і ЄС з припиненням функціонування економічних, фінансових та візових правил.

Відновлення може бути лише тоді, коли ця країна буде відповідати критеріями членства цих організацій.

Словаччина — наступна. В умовах війни це має так функціонувати, і ніяк інакше. Якщо ж Брюссель та європейські столиці продовжать удавати, що нічого страшного не відбувається і все вирішиться у квітні наступного року на виборах, то до квітня ЄС і НАТО можуть не дожити.

Для ілюстрації — карта тотально довбограйської та безумної атаки московитів по європейській країні Україна, котра сьогодні на голову вища за Угорщину у розумінні європейських цінностей та процедур, в тому числі боротьбі з корупцією. І яка не може наблизитися до членства в ЄС через угорську агентуру Кремля.

Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, співзасновник Консорціуму оборонної інформації

