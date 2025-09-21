Річ у тому, що 73-річна Сушила Каркі, яка внаслідок революції очолила уряд Непалу, була призначена через ….голосування у Діскорді. Discord - це такий месенджер, якщо хто не в курсі. Починався він колись як засіб комунікаційній між гравцями відеоігор, і наразі не входить навіть до десятки найбільш популярних у Світі месенджерів. З безпекою там взагалі все погано.

Але менше з тим: більшість зі 140 тисяч учасників одного з чатів ("серверів") у Discord проголосували за призначення голови Верховного суду Непалу Сушили Каркі тимчасово виконувати обов’язки прем’єр-міністра країни — до проведення повноцінних нових виборів. Це сталося після того, як протестувальники ловили та били (інколи ногами) на вулицях Катманду корумпованих міністрів (можливо навіть "цифрових") та підпалювали будинки всемогутніх членів уряду й депутатів. І будівлю парламенту підпалили, а деяких "найвеличніших лідерів" рятували на мотузках з гелікоптерів. І, між іншим, до цих подій правлячою у Непалі була комуністична партія, а вигнаний прем’єр-міністр був її лідером.

Ну, і де тут аналогії з Україною – запитає уїдливий читач? Аналогія у тому, що у політиці будь-якої нестабільної та не дуже демократичної країни можливий будь-який з "неможливих сценаріїв". Про кілька з них я писав буквально за кілька годин до початку "картонкового майдану". Читайте також: Боротися чи жити в окупації. Що заважає українцям краще захищати Україну Питання лише у тому, наскільки уху їла влада, наскільки вони "забронзовіли" і наскільки їм пох на "насєлєнійє". "Немає альтернативи дипломатичному вирішенню конфлікту" гуділо з кожної праски у 2019. А Путін начхав на усю логіку і перевернув шахову дошку. Ніхто не міг уявити у 2013, що Президент України тупо втече з країни, прихопивши з собою весь національний бюджет. Такого не могла передбачити жодна Конституція чи закон. Але якось розрулили. Ніхто не міг нафантазувати, що тихий-мирний туристичний Непал вибухне спалахом насильства, у ході якого загинуло 72 людини. Здавалося б: після повалення дуже законної влади неодмінно буде хаос, громадянська війна, свавілля на вулицях? Але так не сталося.

Правда у тому, що абсолютно нові проблеми породжують такі самі абсолютно нові, немислимі раніше рішення. Нескінченна корупція в Україні вже призвела до пробної версії народного невдоволення 22-31 липня 2025. Система організованої корупції злякалася і відступила, але природа бджіл полягає у тому, що вони завжди будуть прагнути меду – потайки чи публічно. Тому чиновники-мародери, які космічно збагачуються на нескінченній війні, так чи інакше будуть протидіяти спробам подолати корупцію в Україні. А це, своєю чергою, інакше призведе до нових протестів. Які наступного разу можуть піти вже за більш "непальським" сценарієм.

Одразу попереджаю охочих провести "виборі у Телеграмі" або "у Дії": так це не працює. Сушила Каркі була популярна у Непалі ще до протестів, мала тверду репутацію борчині з корупцією і написала дві книжки. І навіть після "голосування" за неї у Дискорді, лідери протесту погодили її кандидатуру з досі чинним президентом Непалу та з головнокомандувачем збройних сил. Читайте також: Після війни в Україні буде не мир, а не-війна

Це я все до того, що варіантів призначення Залужного наступним Президентом України може бути значно більше, ніж передбачає чинне законодавство – яке написане чинною владою на користь виключно самій собі. Головне – це легітимність в очах більшості виборців: а далі існує безліч варіантів. "Та хоч у Дискорді проголосуємо". Зараз у коменти організовано набіжать хейтери генерала, тому я завчасно ставлю їм питання: а назвіть мені прізвище людини, яка могла б хоча б наблизитися за популярністю до ВФ? "Ім’я, сестра, ім’я". Зелю не пропонувати, його місце — на смітнику історії. А інших реальних конкурентів просто не існує. Міша Фьйодоров, попри численні зусилля, не фігурує навіть у кінці двадцятки чи тридцятки ймовірних кандидатів.