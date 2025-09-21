Україна і Непал: аналогії
От дарма ви не цікавитеся подіями у Непалі. Тамтешня коротка й бурхлива революція за кілька днів пішла за сценарієм, який цілком можливий і в Україні*
Річ у тому, що 73-річна Сушила Каркі, яка внаслідок революції очолила уряд Непалу, була призначена через ….голосування у Діскорді.
Discord - це такий месенджер, якщо хто не в курсі. Починався він колись як засіб комунікаційній між гравцями відеоігор, і наразі не входить навіть до десятки найбільш популярних у Світі месенджерів. З безпекою там взагалі все погано.
Але менше з тим: більшість зі 140 тисяч учасників одного з чатів ("серверів") у Discord проголосували за призначення голови Верховного суду Непалу Сушили Каркі тимчасово виконувати обов’язки прем’єр-міністра країни — до проведення повноцінних нових виборів. Це сталося після того, як протестувальники ловили та били (інколи ногами) на вулицях Катманду корумпованих міністрів (можливо навіть "цифрових") та підпалювали будинки всемогутніх членів уряду й депутатів. І будівлю парламенту підпалили, а деяких "найвеличніших лідерів" рятували на мотузках з гелікоптерів. І, між іншим, до цих подій правлячою у Непалі була комуністична партія, а вигнаний прем’єр-міністр був її лідером.
Ну, і де тут аналогії з Україною – запитає уїдливий читач?
Аналогія у тому, що у політиці будь-якої нестабільної та не дуже демократичної країни можливий будь-який з "неможливих сценаріїв".
Про кілька з них я писав буквально за кілька годин до початку "картонкового майдану".
Читайте також: Боротися чи жити в окупації. Що заважає українцям краще захищати Україну
Питання лише у тому, наскільки уху їла влада, наскільки вони "забронзовіли" і наскільки їм пох на "насєлєнійє".
"Немає альтернативи дипломатичному вирішенню конфлікту" гуділо з кожної праски у 2019. А Путін начхав на усю логіку і перевернув шахову дошку.
Ніхто не міг уявити у 2013, що Президент України тупо втече з країни, прихопивши з собою весь національний бюджет. Такого не могла передбачити жодна Конституція чи закон. Але якось розрулили.
Ніхто не міг нафантазувати, що тихий-мирний туристичний Непал вибухне спалахом насильства, у ході якого загинуло 72 людини.
Здавалося б: після повалення дуже законної влади неодмінно буде хаос, громадянська війна, свавілля на вулицях? Але так не сталося.
Правда у тому, що абсолютно нові проблеми породжують такі самі абсолютно нові, немислимі раніше рішення.
Нескінченна корупція в Україні вже призвела до пробної версії народного невдоволення 22-31 липня 2025. Система організованої корупції злякалася і відступила, але природа бджіл полягає у тому, що вони завжди будуть прагнути меду – потайки чи публічно.
Тому чиновники-мародери, які космічно збагачуються на нескінченній війні, так чи інакше будуть протидіяти спробам подолати корупцію в Україні.
А це, своєю чергою, інакше призведе до нових протестів. Які наступного разу можуть піти вже за більш "непальським" сценарієм.
Одразу попереджаю охочих провести "виборі у Телеграмі" або "у Дії": так це не працює. Сушила Каркі була популярна у Непалі ще до протестів, мала тверду репутацію борчині з корупцією і написала дві книжки. І навіть після "голосування" за неї у Дискорді, лідери протесту погодили її кандидатуру з досі чинним президентом Непалу та з головнокомандувачем збройних сил.
Читайте також: Після війни в Україні буде не мир, а не-війна
Це я все до того, що варіантів призначення Залужного наступним Президентом України може бути значно більше, ніж передбачає чинне законодавство – яке написане чинною владою на користь виключно самій собі.
Головне – це легітимність в очах більшості виборців: а далі існує безліч варіантів. "Та хоч у Дискорді проголосуємо".
Зараз у коменти організовано набіжать хейтери генерала, тому я завчасно ставлю їм питання: а назвіть мені прізвище людини, яка могла б хоча б наблизитися за популярністю до ВФ? "Ім’я, сестра, ім’я".
Зелю не пропонувати, його місце — на смітнику історії. А інших реальних конкурентів просто не існує. Міша Фьйодоров, попри численні зусилля, не фігурує навіть у кінці двадцятки чи тридцятки ймовірних кандидатів.
Тобто безальтернативність Залужного — це факт, від якого не вдасться відмахнутися. Справа лише у тому як скоро й у який спосіб йому доведеться стати на чолі країни і запускати військову економіку, одночасно руйнуючи корупцію, яка її унеможливлює, та відновлюючи демократичні інституції.
"Вибори можливі лише після війни" старанно заливає нам у вуха правляча партія корупціонерів, та, відповідно, робить усе, щоб війна не закінчувалася.
Але кінець цього режиму може статися раптово і геть не у той спосіб, до якого вони готуються.
Як, наприклад, це сталося у Непалі.
І так само непередбачувано може статися і в Україні: раніше чи пізніше. Ще цього року чи ще до наступного потерпимо.
Бо спільний знаменник залишається одним: і в Непалі, і в Україні причиною народного невдоволення була і є тотальна корупція влади.
Тому не важливо, у якій саме формі буде реалізована "легітимність".
А у якій ліквідована "напівлегальна нелегітимність".
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе