Монобільшість не тільки в парламенті, монобільшість у мізках громадян.

Але Україна ніколи не була і ніколи не буде "моно". Вона завжди "стерео".

Це наш плюс і це наш виклик. Виграти війну і зберегти єдність в стерео-реальності непросто. Бо завжди всередині роїння, бурління — трохи анархічне, а радше поліархічне. З багатьма центрами тяжіння. З багатьма точками гравітації. Читайте також: Україна — не лише геополітичне поняття, а й моральне

Але іншої реальності у нас нема, і замість того, щоб жити в ілюзії уніформності, треба вміти це роїння перетворювати на перевагу.

Така у нас політика, була і буде. Поліфонічна.

Таке у нас суспільство — барокове, багатоголосне. Інстинктивно демократичне.