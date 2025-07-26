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OPINION

Україна ніколи не була і ніколи не буде "моно". Вона завжди "стерео"

Володимир Єрмоленко
26 липня, 2025 субота
16:03
Погляд

Весь час з 2019 року Зеленський сприймав країну як свою монобільшість

Зміст

Монобільшість не тільки в парламенті, монобільшість у мізках громадян. 

Але Україна ніколи не була і ніколи не буде "моно". Вона завжди "стерео". 

Це наш плюс і це наш виклик. Виграти війну і зберегти єдність в стерео-реальності непросто. Бо завжди всередині роїння, бурління — трохи анархічне, а радше поліархічне. З багатьма центрами тяжіння. З багатьма точками гравітації. 

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Але іншої реальності у нас нема, і замість того, щоб жити в ілюзії уніформності, треба вміти це роїння перетворювати на перевагу. 

Така у нас політика, була і буде. Поліфонічна. 

Таке у нас суспільство — барокове, багатоголосне. Інстинктивно демократичне. 

І це добре.

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
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