OPINION

Уроки ізраїльських помилок для України

Віктор Андрусів
27 вересня, 2025 субота
10:05
Погляд

Два роки тому я написав, що Ізраїль не зможе виграти цю війну

Зміст

Визнання палестинської держави Канадою, Австралією, Великою Британією і Францією є великою геополітичною поразкою Ізраїлю. Фактично, Ізраїль втратив підтримку серед важливих країн Заходу, і що гірше — він втратив репутацію. І це буде мати далекі наслідки для можливостей країни.

Від початку війни з Хамасом у 2023 році Ізраїль допустив дві великі помилки, які коштували йому перемоги в цьому протистоянні. Перша — це поразка в інформаційній війні. 

Я викладав колись різницю в масштабах інформаційного покриття, яке влаштували палестинці порівняно з ізраїльтянами. З роками підтримка палестинців перетворилась на потужний ідеологічний рух в країнах Заходу. Чимало провідних співаків, акторів, митців приєднались до цього руху, студенти та молодь, стали влаштовувати масові акції проти "геноциду в Газі". Міста Європи всіяні палестинськими прапорами, графіті тощо. 

Сьогодні в Європі бути на боці палестинців  — це бути за правильні цінності. Було тільки питанням часу, коли політики осідлають цей рух визнанням Палестини — і цей час прийшов.

Читайте також: Світ визнає Палестину: чому вересень цього року може стати точкою неповернення для Ізраїлю. Пояснюємо

Натомість Ізраїль взагалі забив на інформаційну війну. Ідея швидко знищити Хамас і захопити Газу здавалась більш виграшна, чим щось доводити в інформаційній сфері. Нетаньяху та військові вважали це дурною тратою часу. Але, як бачимо по факту, перемогти в інформаційній сфері виявилось важливішим, ніж виграти кілька битв на полі бою. Тепер Ізраїль для всього світу асоціюється з геноцидом, що само собою викликає шок з огляду на історію. І щоб відбілитись від цього будуть потрібні роки.

Друга помилкалідер, який втратив зв’язок з реальністю. Кожний лідер, який тривалий час перебуває у владі, втрачає цей зв’язок. В якийсь момент віра у власну обраність починає підміняти реальний розрахунок і аналіз. Такий лідер починає не терпіти, коли з ним не погоджуються або заперечують, він зачищає своє оточення і врешті-решт залишається оточений бовдурами та підлабузниками. Такий лідер починає вдаватись до емоцій, замість виважених рішень, що і призводить до поразки. Саме це сталось з Нетаньяху.

Ці помилки важливі для нас і нашої ситуації. Особливо перша. Минулого тижня спілкувався з впливовим американським бізнесменом, і він сказав мені, що Україна не присутня в США. Не приїжджають наші співаки чи відомі люди, ніхто з голлівудських зірок за нас не включається, бо з ними не працюють, немає жодних інформаційних кампаній на підтримку України. Окрім деяких ентузіастів, які вже втомилися щось робити своїми силами. В Європі аналогічно. Немає мітингів на підтримку, заходів, нічого подібного що мають палестинці. Хоча наші втрати у війні з орками значно більші, ніж палестинські.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Новини
Суспільство
Світ
політика
геноцид
Ізраїль
Палестина
Хамас
Беньямін Нетаньягу
