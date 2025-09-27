Визнання палестинської держави Канадою, Австралією, Великою Британією і Францією є великою геополітичною поразкою Ізраїлю. Фактично, Ізраїль втратив підтримку серед важливих країн Заходу, і що гірше — він втратив репутацію. І це буде мати далекі наслідки для можливостей країни.

Від початку війни з Хамасом у 2023 році Ізраїль допустив дві великі помилки, які коштували йому перемоги в цьому протистоянні. Перша — це поразка в інформаційній війні.

Я викладав колись різницю в масштабах інформаційного покриття, яке влаштували палестинці порівняно з ізраїльтянами. З роками підтримка палестинців перетворилась на потужний ідеологічний рух в країнах Заходу. Чимало провідних співаків, акторів, митців приєднались до цього руху, студенти та молодь, стали влаштовувати масові акції проти "геноциду в Газі". Міста Європи всіяні палестинськими прапорами, графіті тощо.

Сьогодні в Європі бути на боці палестинців — це бути за правильні цінності. Було тільки питанням часу, коли політики осідлають цей рух визнанням Палестини — і цей час прийшов.

Натомість Ізраїль взагалі забив на інформаційну війну. Ідея швидко знищити Хамас і захопити Газу здавалась більш виграшна, чим щось доводити в інформаційній сфері. Нетаньяху та військові вважали це дурною тратою часу. Але, як бачимо по факту, перемогти в інформаційній сфері виявилось важливішим, ніж виграти кілька битв на полі бою. Тепер Ізраїль для всього світу асоціюється з геноцидом, що само собою викликає шок з огляду на історію. І щоб відбілитись від цього будуть потрібні роки.

Друга помилка — лідер, який втратив зв’язок з реальністю. Кожний лідер, який тривалий час перебуває у владі, втрачає цей зв’язок. В якийсь момент віра у власну обраність починає підміняти реальний розрахунок і аналіз. Такий лідер починає не терпіти, коли з ним не погоджуються або заперечують, він зачищає своє оточення і врешті-решт залишається оточений бовдурами та підлабузниками. Такий лідер починає вдаватись до емоцій, замість виважених рішень, що і призводить до поразки. Саме це сталось з Нетаньяху.

Ці помилки важливі для нас і нашої ситуації. Особливо перша. Минулого тижня спілкувався з впливовим американським бізнесменом, і він сказав мені, що Україна не присутня в США. Не приїжджають наші співаки чи відомі люди, ніхто з голлівудських зірок за нас не включається, бо з ними не працюють, немає жодних інформаційних кампаній на підтримку України. Окрім деяких ентузіастів, які вже втомилися щось робити своїми силами. В Європі аналогічно. Немає мітингів на підтримку, заходів, нічого подібного що мають палестинці. Хоча наші втрати у війні з орками значно більші, ніж палестинські.

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист