На жаль, влада роками закриває очі на цю катастрофу, сподіваючись що вона зникне сама собою. Оскільки роки йдуть, а проблема лише поглиблюється, Кабмін нарешті вирішив прийняти демографічну стратегію до 2040 року.

В принципі, урядова стратегія вмістила практично все, що дискутувалось впродовж останнього часу. Від повернення представників української діаспори до залучення мігрантів, від зниження відтоку молоді з країни до підвищення рівня народжуваності, підтримки сім’ї тощо.

Головне, чого не вистачає — зазначення хто буде займатись її виконанням? Адже те саме повернення українців до України можна робити шляхом стимулів, а можна організовуючи примусові екстрадиції.

Від вибору інструментарію залежить практично все. А також від того, чи будуть у виконавця стратегії належні повноваження, щоб втілювати її в життя, і контролювати реалізацію іншими міністерствами? Чи будуть на це виділятись бюджетні гроші і як вони розподілятимуться? Питань багато, але відповідей немає.

Всі ми звикли, що українська влада вже непогано навчилась готувати стратегії та презентації. Графіки в паверпойнті та кольорові брошури з блок-схемами вже зараз виглядають яскраво і по-європейськи. Але, на жаль, часто далі презентацій справа не йде.

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Декілька місяців тому я з колегами подав проєкт закону про засади демографічної політики. Саме там визначені й цілі, і шляхи їх досягнення. Ключове місце в цьому має займати міністерство демографії та діаспори, яке не лише затверджуватиме і регулярно переглядатиме стратегію демографії, але й контролюватиме її виконання. Та координуватиме діяльність інших міністерств, щоб їхні рішення не спотворювали й не перешкоджали реалізації стратегічних завдань держави у сфері демографії.

Окрім того, у моєму проєкті передбачений механізм фінансової підтримки проєктів реальних людей. Для цього створюється Фонд відновлення демографічного потенціалу, який займатиметься видачею грантів. Так ми підтримаємо і внутрішньо переміщених громадян, і наших біженців за кордоном, які бажають повернутись до України й не втрачати зв’язки з Україною. Підтримка сімей та дітей, гранти на відновлення здоров’я, запуск бізнесів людьми похилого віку, допомога з працевлаштуванням та навчанням — це все проєкти, які можуть забезпечуватись Фондом.

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Що важливо — вже робили це раніше. Адже до того саме я був серед авторів або ініціатором законів, завдяки яким створені Український культурний фонд та Український інститут книги. Ці інституції вже зараз підтримують культурні та книжкові галузі через аналогічну систему грантів. І ми маємо це зробити і зараз, адже збереження демографії, є одним з найважливіших викликів сучасної України.

Сподіваюсь, що прийняттям стратегії влада не зупиниться на досягнутому, і закликаю підтримати мій законопроєкт та винести його нарешті на розгляд Верховної Ради.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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