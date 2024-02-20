В Україні потрібен уряд національної єдності
Ухвалення поки у першому читанні законопроєкту про мобілізацію – це привід, аби знову заговорити про уряд національної довіри
Коли потрібні непопулярні, але важливі рішення – це найкращий час для створення уряду національної довіри, — уряду, де не було б поділу між владою та опозицією, а головне – була б спільна відповідальність за майбутнє країни.
Тоді б будь-які непопулярні рішення сприймалась як болюча необхідність, а не як монопольні, а, відтак, сумнівні рішення однієї політичної групи.
Це б також дало гарний сигнал суспільству та міжнародним партнерам,- сигнал того, що вся без винятку Україна готова боротися, і тому її треба підтримати.
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Співучасть в ухвалення рішень всіх національних партій також запобігло б очевидним помилкам, — таких, які, безумно, є, зокрема, у першій версії закону про мобілізацію.
Але ні. Влада поки до цього не готова. Дуже шкода. Бо подальші монопольні та непопулярні рішення в умовах війни лише політизуватимуть і ділитимуть українське суспільство. І сильнішою Україна від цього точно не стане.
Про автора. Сергій Таран, політолог
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