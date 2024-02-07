І цей законопроєкт не на воєнний стан, він назавжди.

Зразу скажу, що в нас іде мобілізація, є чинні закони про мобілізацію і є гнилі ТЦК/ВЛК та МСЕКи. Замість лікування цих органів, хтось вирішив написати новий закон, бо то легше, мабуть, і разом переписати всі суспільні відносини в Україні.

Я прочитала його з економічної та практичної точки зору. І тут більше запитань, ніж відповідей:

1. Як пройдуть фактично нову верифікацію всі військовозобовʼязані чоловіки та жінки за 60 днів з прийняття закону через ТЦК/ЦНАП/консульство чи електронний кабінет? Ви собі уявляєте, як це практично зробити? Як написати софт на 5-6 млн електронних кабінетів, який є суперзахищений та не падає в осад після навантаження? Скільки це коштує і скільки часу? Щодо консульств закордоном, то хто був, той знає, що це нереально, а за кордоном мінімум 2-3 млн чоловіків, які виїхали на роботу ще задовго до війни й вони також підпадуть під цей закон.

2. Далі — електронна повістка. Чи ви маєте доступ до інтернету, чи ні, повістка вже в кабінеті й відлік часу пішов до прибуття в ТЦК. Це стосується й українців закордоном, і всередині країни.

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3. Якщо не пройшов верифікацію чи не помітив повістку = адмінсуд за швидкою процедурою, як з порушенням ПДР. Про нього теж можна дізнатися електронною поштою постфактум, але ТЦК вже заблокувало всі твої рахунки, гроші, фінінструменти, електронні гроші, цінні папери тощо, призупинило водійські права та можливість виїзду за кордон. Також заблокувало будь-яку можливість отримати держпослуги, наприклад, новий паспорт, посвідчення тощо.

4. Всі військовозобовʼязані повинні носити з собою військовий квиток (очевидно нового зразка, якщо верифікація), але як і коли його отримати, ніде не написано. Наприклад, військовозобов’язані з відстрочкою і 3 дітьми не зможуть перетнути кордон чи отримати будь-яку держпослугу, а можна ще й в поліцейський дільниці переночувати, поки зʼясують

5. Місцеві органи влади та роботодавці тепер будуть робити оповіщення = повістки замість чи разом ТЦК. Виникає питання: а чому тоді податки ідуть в держбюджет, а держфункціями повинні займатися ОМС та роботодавці? І як ви собі уявляєте, що сільський голова буде здавати в ТЦК своїх односельців?

6. Заброньовані в нас виявились 50% держслужбовців та всі силовики та суддівський сектор включно з помічниками. Воювати будуть, я так розумію, виключно бізнес та безробітні.

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7. Транспорт, серед іншого й водний, тепер буде на обліку ЗСУ та забиратиметься навіть у ФОП, а агротранспорт не зможе виїжджати за межі області. В мене питання: а як ми будемо сіяти й збирати врожай?! Як ми будемо возити зерно на елеватори чи в порти в сусідню область, наймати комбайн та іншу техніку?! Хтось в КМУ взагалі розуміє, як працює агробізнес і фермерство в Україні?!

Це невеликий перелік дивних статей цього законопроєкту. Він, на жаль, не розв'яже питання мобілізації, ротації та демобілізації, але точно дасть економічні негаразди, до прикладу:

тисячі (а може мільйони) людей без документів в Україні та закордоном, які не зможуть навіть свідоцтво про народження дитини оформити;

дестабілізація банківсько-фінансової системи, бо депозити й рахунки переведуть в готівку;

збільшення готівкової економіки, про cashless забудьте. В готівковій економіці зростає злочинність;

зменшення офіційної зайнятості, всі працюватимуть неофіційно за готівку;

результат пп. 1-4 = зменшення податків і надходжень в держбюджет. Це при ситуації, що міжнародних грошей не достатньо.

Це я пройшлася поверхнево. Думаю, якщо ще раз перечитати, можна знайти багато "новацій".

Джерело

Про авторку. Юлія Клименко, народна депутатка України

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