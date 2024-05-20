Вікопомний візит майже всієї російської владної "голівки" на поклін до сюзерена в Пекін пройшов без очікуваних проривів.

Було підтверджено раніше відомі тези, прозвучали запевнення в "мирі-дружбі-фестивалі" - і на тому, схоже, все.

Зокрема, Путіну не вдалося домогтися підписання контракту на додаткові постачання російського газу і будівництво трубопроводу "Сила Сибіру-2".

Ще навесні 2023 року Путін пропонував Китаю наростити закупівлі газу до 100 млрд кубометрів на рік, а також стверджував, що проєкт нової труби відзначається "високою мірою готовності".

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З чергової поїздки "на килим" Путін знову повернувся із порожніми руками. Сі Цзіньпін не згадав російського газу в заяві за підсумками переговорів.

У спільній декларації "про поглиблення відносин всеосяжного партнерства" йдеться лише про те, що Росія та Китай готові "розвивати співпрацю" в галузі "природного газу", і при цьому наголошується, що воно має здійснюватися "на ринковій основі". Тобто, зі знижками й на китайських умовах.

Важко бути васалом Піднебесної.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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