Уряд Нігеру — це ті, хто нещодавно там захопив завдяки РФ владу, — місцева військова хунта.

Що ж, певен, що туарегів на всіх вистачить, а сам факт розриву дипвідносин скоріше нам зіграє в плюс. В тому регіоні люблять сильних, а це визнання того, що ми стаємо фактором.

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Раніше вінцем харчового ланцюжка в Африці були росіяни, їм ніхто не міг кинути виклик. За кого росіяни, той диктатор/хунта/уряд в безпеці. А тепер ніт, бо з'явилася не менш відбита, тільки за хороших хлопців й проти росіян, Україна. Тому в пакеті зі співпрацею з РФ, ви отримаєте тепер не гарантії безпеки, а гарантії перетворення вас у полігон нашої боротьби — така собі перспектива.

Отже, хай розривають, від того наші геополітичні акції лише зростають.

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Про автора. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості

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