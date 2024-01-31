FT та The Economist пишуть, що чутки про можливе усунення Головкома ЗСУ небезпідставні. Обидва видання стверджують, що Залужний зустрічався із Зеленським. Останній, пише The Economist, начебто пропонував генералові посаду радника по обороні. Той відмовився.

Серед тих, кому пропонували посаду Головкома називають Олександра Сирського і Кирила Буданова. Обидва відмовилися від пропозиції Зеленського. Утім, британці переконані: відставка Залужного є неминучою. Рішення є, просто вона відкладена у часі.

Якщо це так, то президентській команді варто було хоча б артикулювати, які претензії у неї є до Залужного. Якщо, звісно, хтось на Банковій здатний і готовий їх озвучити.

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Головком має сьогодні високий рейтинг народної довіри в Україні. Він – авторитет для людей – і в тилу, і на фронті. Усунути його тихцем не вдасться. Лайно-"аргументів" на зразок Мар’яни Безуглої недостатньо, аби пояснити, чим саме не вгодив Зеленському Залужний. Можна нескінченно говорити про політичні ревнощі президента до Головкома, але погодьтеся: коли на кін поставлене життя десятків мільйонів українців і майбутнє України, політичні амбіції можна засунути деінде. Те, що команда Зеленського готова вистрелити собі у ногу, я вже зрозумів, тільки з цим рішенням вона стріляє у ноги й усім нам. Бо відставка Залужного не посилить позиції Зеленського, а навпаки – послабить. І не лише Зеленського, а й всієї України.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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