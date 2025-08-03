От і підтвердження головних перемовин, які тривають прямо зараз у контексті оголошеного Трампом "терміну у 10-12 днів". І ці перемовини — не з Росією.

США та Китай обговорюють торгівельну угоду,- пише Bloomberg. Перемовини відбуваються у Стокгольмі. Китай представляє віцепрем'єр Хе Ліфен, а США — міністр фінансів Скотт Бессент.

Одна з центральних тем — купівля Китаєм російської нафти. Власне від цих перемовин, зокрема, і залежатимуть подальші вторинні санкції Трампа та подальше ставлення Китаю до російсько-української війни.

Вони також відкриють вікно для розв'язання майбутніх геополітичних питань між США та Китаєм.

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Вибір перед Пекіном буде складний — або збагачуватися разом із Заходом шляхом торгівлі, або вписатися за неадекватного Путіна — з малозрозумілими наслідками для себе і світу.

І я б не поспішав з висновками щодо позиції Китаю. З одного боку, ослаблена війною Росія — в прямих інтересах Китаю. Але з іншого боку саме доступ Китаю на західні ринки свого часу став головним двигуном китайської економіки. І відмовитися від цього двигуна Китаю буде теж дуже непросто.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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