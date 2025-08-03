Вікно можливостей: Пекін на перехресті
США та Китай обговорюють торговельну угоду
От і підтвердження головних перемовин, які тривають прямо зараз у контексті оголошеного Трампом "терміну у 10-12 днів". І ці перемовини — не з Росією.
США та Китай обговорюють торгівельну угоду,- пише Bloomberg. Перемовини відбуваються у Стокгольмі. Китай представляє віцепрем'єр Хе Ліфен, а США — міністр фінансів Скотт Бессент.
Одна з центральних тем — купівля Китаєм російської нафти. Власне від цих перемовин, зокрема, і залежатимуть подальші вторинні санкції Трампа та подальше ставлення Китаю до російсько-української війни.
Вони також відкриють вікно для розв'язання майбутніх геополітичних питань між США та Китаєм.
Читайте також: Ультиматум Трампа: торги будуть довгими
Вибір перед Пекіном буде складний — або збагачуватися разом із Заходом шляхом торгівлі, або вписатися за неадекватного Путіна — з малозрозумілими наслідками для себе і світу.
І я б не поспішав з висновками щодо позиції Китаю. З одного боку, ослаблена війною Росія — в прямих інтересах Китаю. Але з іншого боку саме доступ Китаю на західні ринки свого часу став головним двигуном китайської економіки. І відмовитися від цього двигуна Китаю буде теж дуже непросто.
Про автора. Сергій Таран, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.62Продаж 48.47
- Актуальне
- Важливе