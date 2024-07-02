Основний напрямок — це створення, по суті, сепаратистського анклаву під виглядом "національної автономії" з особливими правами угорців з перспективою територіальних претензій на все Закарпаття. Одна з вимог — визнати "традиційно угорськими" всі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили.

Думаю, що тут не обійшлося без російських підказок. Якщо поміняти слово "угорська мова" на "російська" або "традиційно угорські" на "історічєскіє русскіє зємлі", то ми побачимо багато чого знайомого.

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Якщо теоретично ми погодимось на це, то такі самі претензії нам почнуть висувати румуни, болгари та ще й поляки можуть приєднатися на тій підставі, що "якщо угорцям можна, а нам чому ні". Не виключаю, що і турки приєднаються з питань гагаузів у Бессарабії. Упевнений, що це інструмент дестабілізації нашої країни.

І не сумнівайтеся, що росіяни теж на свою користь будуть це використовувати, обґрунтовуючи претензії на наші території. Продажних політиків в Європі, які це підтримують, вистачає.

Цю туфту в жодному разі не можна допускати. Всі мають рівний статус у нашій державі. Без винятку.

З такими людьми не можна вести так перемовини. Вважаю, що для початку потрібно викинути з країни ОТП-Банк, який досі працює в Росії (в обмін на допуск на ринок — зміна позиції Угорщини), та інші бізнеси угорського походження.

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Якщо знову не дійде, то можна знайти дуже чутливі дефекти на гілці нафтопроводу "Дружба", по якій Угорщина отримує дешеву російську нафту, через які він не може працювати в угорському напрямку і які потрібно дуже довго ремонтувати. Тим більше, у країні йде війна і всіляке може трапитись.

Але за зміни позиції керівництва Угорщини, ці дефекти будуть успішно подолані. Ці поки***и по-іншому не розуміють.

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Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

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