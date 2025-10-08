Це – не випадковість, а початок нової фази війни, коли фронт поступово зміщується в тил.

Що відбувається:

росіяни системно бʼють по критичній інфраструктурі – підстанції, насосні станції, комунікації (зокрема Славутич, Краматорськ);

у прифронтових містах – удари по цивільних: лікарнях, житлових кварталах, водопостачанню;

над Краматорськом останніми днями фіксують оптоволоконні FPV-дрони, які складно глушити.

Мета очевидна – зробити прифронтові міста непридатними для життя, вибити звідти людей і зламати тилове забезпечення. Таке вже відбувається у Херсоні, а згодом те саме росіяни прагнуть зробити для Харкова, Сум, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя.

Що це означає

Ми й ворог наближаємося до точки, коли кіл-зони дронів покриють весь фронт.

Для нас – це оборонна мета: закрити небо і землю для ворога. Для них – спроба зруйнувати тил.

Коли фронт стане "закритим", війна переміститься у тилові фронти – енергетика, логістика, інфраструктура та психологічна стійкість населення.

Як відповідати

Укріплювати тил та критичну інфраструктуру – ППО, РЕБ, розосередження обʼєктів. Зокрема, гігантські питання до місцевих громад. Вони насамперед зацікавлені у захисті власних громад.

Переносити війну вглиб РФ – удари по військовій машині ворога та прикордонних регіонах: Ростов, Бєлгород, Брянськ, Курськ, Воронеж.

Хто першим витіснить дронами одне одного — той виграє у тиловій війні.

Джерело

Про автора. Василь Пехньо, журналіст, ведучий, аналітик

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.