Війна дрейфує в тил
Росіяни почали активно бити по газовій інфраструктурі, про що повідомив "Нафтогаз"
Це – не випадковість, а початок нової фази війни, коли фронт поступово зміщується в тил.
Що відбувається:
- росіяни системно бʼють по критичній інфраструктурі – підстанції, насосні станції, комунікації (зокрема Славутич, Краматорськ);
- у прифронтових містах – удари по цивільних: лікарнях, житлових кварталах, водопостачанню;
- над Краматорськом останніми днями фіксують оптоволоконні FPV-дрони, які складно глушити.
Мета очевидна – зробити прифронтові міста непридатними для життя, вибити звідти людей і зламати тилове забезпечення. Таке вже відбувається у Херсоні, а згодом те саме росіяни прагнуть зробити для Харкова, Сум, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя.
Читайте також: Війна на виснаження. 2025 - ?
Що це означає
Ми й ворог наближаємося до точки, коли кіл-зони дронів покриють весь фронт.
Для нас – це оборонна мета: закрити небо і землю для ворога. Для них – спроба зруйнувати тил.
Коли фронт стане "закритим", війна переміститься у тилові фронти – енергетика, логістика, інфраструктура та психологічна стійкість населення.
Як відповідати
Укріплювати тил та критичну інфраструктуру – ППО, РЕБ, розосередження обʼєктів. Зокрема, гігантські питання до місцевих громад. Вони насамперед зацікавлені у захисті власних громад.
Переносити війну вглиб РФ – удари по військовій машині ворога та прикордонних регіонах: Ростов, Бєлгород, Брянськ, Курськ, Воронеж.
Хто першим витіснить дронами одне одного — той виграє у тиловій війні.
Про автора. Василь Пехньо, журналіст, ведучий, аналітик
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.53
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.67
- Актуальне
- Важливе