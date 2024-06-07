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OPINION

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка запросив... Бужанського

Ірина Федорів
7 червня, 2024 п'ятниця
12:32
Погляд Ірина Федорів

Слухайте, яку тему він обговорював "Сучасний етап державотворення України". Розходимось, що всі переживають за нацбезпеку. У нас є державник Бужанський в Військовому інституті...

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Але це не все. З ватником Бужанським, який підтримує московських попів і чий телеграм-канал, входить в одну кремлівську мережу з телеграмом адвоката не України Ростіка Кравця і Портнова, обговорили (увага!):

  • критичне мислення
  • інформаційні операції, які здатні змінити хід історії

Це воопщє! Скоро в Військовий інститут запросять широкопрофільного Кравця читати лекції (він ж може всі теми від дитячого манікюру до мобілізації вичитати) або викличуть такого лєктора... Портнова. Засидівся він уже не в Україні. Давайте його у Військовий інститут...

11 років тому я дивилася один ролик India VS India... там йшлося про історичний момент, коли має злетіти саме та Індія, яка може творити державність...  Перегляньте... Тут мені бракує голосу Ступки, який прекрасно читав про крила вірш Ліни Костенко... 

У нас саме такий історичний момент, коли не маємо права давати українським гнидам гальмувати шлях України до перемоги. Цю сторінку в історії треба перевернути гідно.

Але я не можу уявити, кому в голову в системі освіти прийшла думка тягнути вату Бужанського та ще й куди...????‍???? Тільки вчора ввечері говорили про те, що освіта важлива для перемоги...

Теги:
Новини
політика
Слуга народу
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