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OPINION

Візит Орбана до Києва є символічним

Віталій Портников
3 липня, 2024 середа
14:02
Погляд Віталій Портников

Перший за багато років візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до української столиці багато хто сприймав насамперед як його бажання продемонструвати, що на посаді голови в Європейському Союзі Угорщина також може відігравати важливу роль країни, що відповідає головним векторам розвитку єдиної Європи

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Зокрема, в тій допомозі, яку ЄС зараз надає Україні в її протистоянні російській агресії, а також у пошуку шляхів миру, закінчення війни Росії проти України – звісно, так, як це бачить саме офіційний Будапешт.

Іншою причиною такої подорожі вважали закінчення перемовин між Віктором Орбаном та італійською прем’єркою Джорджею Мелоні щодо можливості приєднання партії "Фідес" до очолюваної партією Мелоні групи в Європейському парламенті. Однак невдовзі перед тим, як Віктор Орбан відвідав українську столицю, стало відомо, що ці перемовини закінчилися без будь-якого реального результату й Віктор Орбан створює власну фракцію в Європейському парламенті, до якої вже приєдналося кілька ультраправих партій континенту.

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Тож якщо уважно подивитися на сенс приїзду угорського прем’єр-міністра до української столиці, головним змістом цього перебування є достатньо обережна пропозиція прем’єр-міністра Угорщини про припинення вогню на лінії зіткнення між російськими й українськими військами.

Досі ніхто офіційно в присутності президента України Володимира Зеленського, який, утім, не зреагував на цю пропозицію угорського прем’єр-міністра, не говорив про те, що припинення вогню – це найбільш реалістична можливість закінчити війну між Росією та Україною. Деякі спостерігачі вважають, що Орбан пропонує російський наратив. Однак у Кремлі відразу ж відхрестилися від візиту угорського прем’єр-міністра й підкреслили, що не очікують від його перебування в Києві якихось реальних зрушень.

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І це очевидно, адже російське уявлення про припинення вогню зовсім не передбачає те, що вогонь дійсно може бути припинений на лінії зіткнення між російськими й українськими військами. Нагадаю, що умовою для мирних перемовин з Україною Путін висуває ідею, згідно з якою українські війська мають бути виведені з території всіх тих українських областей, які формально анексовані РФ. Окрім Автономної Республіки Крим, це Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області. Частина кожної з цих областей контролюється українськими військами, яким навіть вдалося звільнити Херсон після російської окупації. І ось саме на тому, щоб українські війська залишили ті регіони, і наполягає російський президент, який не вбачає якоїсь іншої можливості для припинення вогню між двома ворожими країнами.

Так що пропозиція Орбана, за великим рахунком, відповідає не російському, а китайському баченню того, як може припинитися чи призупинитися війна між Росією та Україною. І, таким чином, можна вважати, що угорський прем’єр-міністр під час перебування в українській столиці хотів проявити лояльність не до Брюсселя, не до Вашингтона (там він взагалі очікує на перемогу Дональда Трампа, і тільки після неї хоче розбудовувати стосунки між Угорщиною й США), не до Москви — а саме до Пекіна. І якщо згадати намагання Орбана встановити особливі стосунки з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, його постійні подорожі до Пекіна, зустрічі з китайськими керівниками, стане принаймні очевидним, якої саме політичної лінії в можливості закінчення російсько-української війни дотримується угорський прем’єр-міністр. Доречно згадати недавній візит Сі Цзіньпіна до угорської столиці й обмін думками з Орбаном щодо закінчення війни в Україні.

Всі інші моменти, які обговорювалися між Віктором Орбаном і Володимиром Зеленським, — це тло для цих головних слів угорського прем’єр-міністра. Як відомо, багато тих претензій, які Угорщина висуває до України, має не стільки принциповий, скільки віртуальний характер. І головне завдання цих претензій – пригальмувати вступ України до ЄС.

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Однак головний масив перемовин між Україною та ЄС відбуватиметься вже після того, як закінчиться угорське головування в ЄС, і тут Віктор Орбан небагато може зробити. А його умови матимуть сенс тільки якщо вони будуть реально юридично обґрунтовані й відповідатимуть європейським стандартам.

В будь-якому разі ми зараз говоримо про довготривалий процес європейської інтеграції України, який своєю чергою матиме сенс тільки тоді, коли ми зможемо говорити про реальне закінчення війни між Росією та Україною. І це, як бачимо, стосується і процесу євроатлантичної інтеграції нашої країни. Як відомо, Україна зараз чекає саміту НАТО і консенсусу союзників з приводу ухвалення рішення щодо темпів євроатлантичної інтеграції України. Однак не Угорщина, а США та Німеччина зараз відіграють роль тих країн, які не поспішають зі змінами своєї позиції з приводу цієї євроатлантичної інтеграції. Навіть не на практиці, а, я б сказав, на папері.

Так що сам візит прем’єр-міністра Угорщини дійсно є важливим символічним явищем. І не випадково посол США в Угорщині відзначає прогрес у стосунках між Києвом і Будапештом. І взагалі у ставленні Угорщини до своєї ролі у Європейському Союзі і в Північноатлантичному союзі.

Але сутність того, для чого Віктор Орбан прибув до української столиці, стала очевидною тільки після того, як він провів брифінг між учасниками цих перемовин, коли з’явився на публіці разом з українським президентом Володимиром Зеленським. Залишається лише очікувати що після цих перемовин принаймні риторика Угорщини щодо України буде більш обережною і ця країна не буде стримувати тієї допомоги, яку інші країни Європейського Союзу й НАТО бажають надати Україні в подальший період нашого протистояння із РФ.

Однак сам факт візиту зовсім не гарантує такого розвитку подій у найближчому майбутньому.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Угорщина
Віктор Орбан
Віталій Портников
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