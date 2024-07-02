Арештувала повністю свавільно. По моєму ФОПу, закритому у 2018 році. Закритому 6 років тому без жодних претензій, з усіма довідками про відсутність податкових зобов’язань — тому що я сумлінно та акуратно сплачував усі необхідні податки. Аж тут раптом через 6 років "з’ясувалося", що я щось там десь начебто недоплатив ЄСВ і тому влупили штраф у 100 тисяч гривень. Бо гроші дуже потрібні. А ти тепер спробуй доведи, що ти не верблюд. Не вдалося організувати мою загибель на війні, то вирішили залишити мене без засобів існування.

Адвокат, вивчивши мою справу, здивувався і сказав, що справа на 100% виграшна (поправка від мене: була б за наявності правосуддя в Україні). Тому що підстави для накладання арешту — просто смішні та настільки притягнуті за вуха, що виглядає це як тупезна заказуха.

Але попри це, у січні 2024-го мої рахунки почали арештовувати. І тоді ж, у січні 2024-го, я подав офіційний позов до Київського окружного адміністративного суду.

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Пройшло 5 місяців – і що? А нічого. Суд все ще навіть не зареєстрував мій позов, не те що розглянув по суті. А виконавча служба миттєво внесла мене до реєстру боржників, примусово списала кошти з рахунків і в День Конституції — арештувала останній рахунок і забрала всі гроші, ще й у мінус загнала.

А суд і не думає мене захищати. І нічого з цим зробити не можна. Тому що суддівська система керується владою. А тим, хто в чомусь не погоджується з ними, – відмовлено у праві на справедливий суд. До речі, на момент арешту рахунків я був чинним військовослужбовцем ЗСУ, призваним по мобілізації. Хоча кого це цікавить?

Тобто ситуація така виходить: спочатку ми вкрали всі гроші з бюджету на великому крадівництві, потім почалася війна, а грошей уже нема, а гроші дуже потрібні. Де їх взяти? У кишенях громадян, більше нема звідки. А кого першим будемо грабувати? Критиків влади, звісно.

А якщо вони не захочуть віддавати тяжко зароблені власні гроші? А в нас є податкова, яка придумає схему, за що оштрафувати. А якщо лох звернеться до суду? Ха-ха, так а суди теж наші, будуть затягувати роками, а потім все одно винесуть рішення, яке ми скажемо. Тому більшість однаково заплатить, просто щоб не мати того клопоту, хоча й розуміючи несправедливість. Схема робоча!

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Тепер я навіть не можу заплатити карткою за комуналку або за їжу, хоча абсолютно ні в чому не винний — і можу це довести. Федоров, сподіваюся, тепер ти задоволений? Випиши пару грантів виконавцям. Але мене ти цим не зламаєш, не сподівайся. Я все одно продовжу випалювати твою антиукраїнську діяльність.

Примусити мене мовчати можна лише фізичною ліквідацією або примусовою ізоляцією (схема Червінського). На випадок якщо таке станеться – я одразу заявляю, що замовником та організатором слід вважати Михайла Федорова.

Виїжджати з України дуже не хочу. Але, можливо, доведеться.

Дуже важко жити в країні, де інакодумство переслідується владою. Де немає правосуддя. Де суди та правоохоронна система захищають свавільного чиновника, а волелюбного громадянина вважають ворогом. Де люди всього бояться і не здатні протидіяти свавіллю.

Де чиновники та громадяни дуже швидко забувають уроки двох революцій проти свавілля влади.

Джерело

* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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