Все будуть вирішувати не конформісти...
Слухаю зараз те, що стверджує Віталій Портников: "Україна не пройшла тест на демократію, і вже не пройде…".
Категорично не згодний з Віталієм, якого поважаю і прислухаюся до його логічних міркувань.
Сприймаю це, скоріше, як заклик не допустити фатального сценарію, а не як констатацію фатального висновку.
Знаєте, я вже багато чув остаточних вироків Україні, але є одне "але" — це пасіонарна частина Українського народу.
Так — стомлена у постійній боротьбі.
Так — виснажена у війні.
Так — дезорієнтована в умовах балансування країни на межі демократії та авторитаризму…
Але — не зломлена!
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Все будуть вирішувати не конформісти, а "заряджені" люди: заряджені мотивацією, заряджені новими сенсами життя після участі у війні, заряджені підтримкою своїх сімей, які їх дочекалися…
Я вірю в Українську націю та Україну!
Тільки не в Україну - "какая разница" (така точно стане у підпорядкування Московії).
Я вірю в Україну, яка нарешті постане з руїн війни: сильна, субʼєктна, національна Держава і країна вільних людей!
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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