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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Все будуть вирішувати не конформісти...

Валерій Чалий
20 липня, 2025 неділя
20:00
Погляд

Слухаю зараз те, що стверджує Віталій Портников: "Україна не пройшла тест на демократію, і вже не пройде…".

Зміст

Категорично не згодний з Віталієм, якого поважаю і прислухаюся до його логічних міркувань.

Сприймаю це, скоріше, як заклик не допустити фатального сценарію, а не як констатацію фатального висновку. 

Знаєте, я вже багато чув остаточних вироків Україні, але є одне "але" — це пасіонарна частина Українського народу

Так — стомлена у постійній боротьбі. 

Так — виснажена у війні. 

Так — дезорієнтована в умовах балансування країни на межі демократії та авторитаризму…

Але — не зломлена! 

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Все будуть вирішувати не конформісти, а "заряджені" люди: заряджені мотивацією, заряджені новими сенсами життя після участі у війні, заряджені підтримкою своїх сімей, які їх дочекалися… 

Я вірю в Українську націю та Україну! 

Тільки не в Україну - "какая разница" (така точно стане у підпорядкування Московії). 

Я вірю в Україну, яка нарешті постане з руїн війни: сильна, субʼєктна, національна Держава і країна вільних людей!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Валерій Чалий
Війна з Росією
Віталій Портников
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