Категорично не згодний з Віталієм, якого поважаю і прислухаюся до його логічних міркувань.

Сприймаю це, скоріше, як заклик не допустити фатального сценарію , а не як констатацію фатального висновку.

Знаєте, я вже багато чув остаточних вироків Україні, але є одне "але" — це пасіонарна частина Українського народу.

Так — стомлена у постійній боротьбі.

Так — виснажена у війні.

Так — дезорієнтована в умовах балансування країни на межі демократії та авторитаризму…