OPINION

Як Євросоюз може боротися з російськими КАБами

Олексій Копитько
21 жовтня, 2025 вiвторок
12:02
Погляд

Кая Каллас заявила, що Україна не повинна віддавати свої території заради миру. Мовляв, неправильний сигнал і підбурювання всіх негідників до агресії

Зміст

Гарні слова, гідне схвалення твердження

Однак питання є. Бо не вистачає підкріплення.

Сьогодні вночі Росія "мирними ініціативами" вкотре вдарила модернізованими КАБАми по Харкову. Постраждали люди.

Найкращий засіб боротьби з КАБами — знищення російських аеродромів в радіусі 300 км. Ну, і далекобійні засоби протиповітряної оборони. Щобільше, навіть не наземні (бо росіяни до них рано чи пізно дотягнуться), а літаки з відповідними засобами виявлення та ракетами.

Позиція ЄС щодо зброї змінюється на краще, але дуже повільно. А рішення залишаються не творчими.

Європейські чиновники точно можуть працювати краще, треба лише правильно їх налаштувати.

Скажімо, всі знають про існування майже 900 танкерів так званого "тіньового флоту" РФ. Їх всі бачать, але не чіпають. Хоча вони шастають по Балтійському морі, регулярно спричиняючи проблеми.

Брюссель почав напрацьовувати якусь дивну ідею про дозволи від держав, які надають прапори для суден, що перевозять російські вантажі Тобто хочуть розпочати юридично чисту історію з тими, хто заробляє на бруді.

Це формальний підхід. Свідомо бюрократичний глухий кут та знущання. Вона може йти собі своєю колією, щоб зберегти деяких політиків і захистити їх від претензій.  Але паралельно вже час запустити реальні механізми приведення Москви до тями.

Наприклад.

Визначити неофіційно надзвичайно вигідну залежність: один КАБ — мінус один танкер, одна ракета — мінус п'ять танкерів. Є постраждалі — вмикається мультиплікатор.

І не треба нічого не забирати.

ЄС має створити спеціальну екологічну групу, яка вибірково перевірятиме певні судна на відсутність шкідливих комах та на захист цінних молюсків. Ризики просто вау!

Для цього ці судна скеровуються на карантин. Коштом власників вантажів, з усіма зборами. Скажімо, на кілька місяців. Ну, або як піде. Можливо, знадобиться повторне розслідування. Не знайдуть проблем — відпустять всіх, так.

Прилетів КАБ — екологічні ризики різко зростають. Все згідно з прозорими європейськими нормами.

Тиждень чи трішки більше — і "тіньовий флот" зможе працювати тільки на Далекому Сході. Китай від цього не постраждає. Товариш Ердоган трохи засмутиться, але товариш Трамп вже превентивно зробив йому компліменти. Товариша Моді також попередив.

Не можете адекватно допомогти силам протиповітряної оборони — застосовуйте найсмертоноснішу європейську зброю. Європейських бюрократів.

І, о я благаю! Не кажіть, що це слизький шлях зловживань! Коли потрібно Брюсселю, там все дуже прагматично. І вони добре знають, як негідникам посилати вигідні сигнали, просто не завжди хочуть.

Джерело

Про автора. Олексій Копитько, ексрадник міністра оборони України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

