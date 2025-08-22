Як нам вийти з війни?
Найкращий для нас вихід — це вийти з війни через її затухання, але без підпорядкування Росії
Наша перемога полягає у виснаженні Росії. Ми не знаємо, коли настане точка її неповернення, але відмовлятися від цієї стратегії не можемо, бо інакше виснажимося самі й програємо війну.
Нам поки що не залишають варіанту "просто припинення вогню" без угоди. Нам нав’язують саме угоду про капітуляцію.
Найкращий для нас вихід — це вийти з війни через її затухання, але без підпорядкування Росії. Для РФ перемога — це підкорення України собі. Війна для них — спосіб нав’язати свою політичну волю.
Читайте також: Результати Вашингтона: на Путіна треба тиснути
Якщо ми збережемо суверенітет хоча б на більшій частині території, збережемо юридичну незалежність і свободу дій на міжнародній арені, а також перспективу інтеграції у воєнно-політичні союзи, економічний розвиток і торгівлю, — тоді ми вистоїмо.
Тоді історія може назвати нас переможцями, або принаймні — непереможеними.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
