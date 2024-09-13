Наприклад, якщо ви вказали зарплату 15 000 грн, то після перевищення цієї суми на картці рахунок буде заблоковано, і надійде запит про походження коштів.

Також пропонується встановити загальні ліміти для всього ринку, щоб уникнути можливості використовувати окремі ліміти в різних банках.

Цікаво, а хтось прораховував наслідки? Чи прорахував і навмисно робить, щоб загнати більше людей у готівку?

А як буде користуватися карткою дружина чи чоловік, якщо вони не працюють, а працює інший з них?

І після цього, якщо ви здали долари, які у вас під матрацом, то в банк гривні нести не варто. І долари тоді теж нести не варто. Бо можуть заблокувати.

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Якщо вам повернули борг, то в банк ці гроші теж нести не варто? Бо поки ви надасте пояснення, поки ваш боржник надасть, поки це перевірять, то часу пройде немало.

І це я лише пару простих прикладів навів. А найцікавіше, як і скільки часу буде проходити перевірка, та що робити, якщо вона затягнеться?

Той випадок, коли кажуть: "Das Kind mit dem Bade Ausschütten". Ці слова, сказані років 500 тому богословом та реформатором Мартіном Лютером, вам відомі як "Не слід дитину разом із водою виплескувати з ванни". Але в нашому випадку це роблять.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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