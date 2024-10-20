Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Як поляки загрібають жар чужими руками
OPINION

Як поляки загрібають жар чужими руками

Олег Манчура
20 жовтня, 2024 неділя
12:00
Погляд

Польська компанія Orlen купує російську нафту*

Зміст

У Польщі не може цього робити, бо санкції. Але ЄС зробив виняток для Чехії, Угорщини та Словаччини (як країн, що не мають моря).

Тому дочірня компанія Orlen Unipetrol (єдиний переробник сирої нафти в Чехії) так нефігово підсадила чехів на російську нафтову голку. 

Залежність Чехії від російської нафти зросла на 60%, Росія лише за 2023 рік на цій схемі заробила 2.3 мільярди доларів.

Поляки ж нагріли руки на 1.2 мільярди євро: коштом того, що російська нафта на 21% дешевша, ніж та ж азербайджанська.

Але всі репутаційні горіхи впадуть на голови чехів; наші медіа вже пишуть, що Прага заробляє на війні в Україні.

Дійсно, може мають вину: не викинули з країни польських шакалів, які скористалися тимчасовим вікном в санкціях ЄС для створення стратегічних загроз національній безпеці Чехії. Фактично, її перетворюють на Словаччину та Угорщину, які капітально залежні від російських енергоносіїв. Лишилося ще аби путінфернштейєр Андрей Бабіш повернувся до влади й політичний реванш помножений на енергетичну залежність дасть РФ ще одного союзника в ЄС.

А що ж поляки? А поляки, як завжди: на чужому горі, чужими руками.

Як пропускали російські та білоруські фури на початку війни з Євросоюзу, аби урвати.

Як блокували наш кордон та висипали наше зерно, бо втратили ринок перевезень до РФ.

Як знову пи*дять про Волинь і обіцяють блокувати вступ в Євросоюз; нє, не заради пам'яті стамільйонівмільярдів жертв, але щоб порішати шкурні інтереси рольніков.

Врешті-решт, як під шумок зі своїм союзником Адольфом Гітлером напали на Чехословаччину.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Росія
Польща
Словаччина
Чехія
нафта
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
гроші родини Крупи
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2024 субота
У Харківській та Сумській областях вся прокурорська верхівка отримує пенсії "інвалідів", - Шабунін
Рустем Умєров
Автор Світлана Кравченко
19 жовтня, 2024 субота
Завдяки новому закону мобілізація зросла у 2,5 разу, - Умєров
Автор Марія Науменко
19 жовтня, 2024 субота
США пропонують винагороду у $10 млн за інформацію про російський військовий блог "Рибарь"
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
20 жовтня
12:05
російська школа
Окупанти на Херсонщині запровадили для учнів 5-6 класів обов'язковий курс управління дронами, - ЦНС
11:58
мобілізація
У Дії призупинили послугу бронювання військовозобов'язаних: причина
11:43
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ вдарив по командному пункту "Хезболли" і підпільному заводу з виробництва зброї
11:35
Оновлено
безпілотник, дрон
Українські дрони уразили найбільший російський завод з виробництва вибухових речовин у Дзержинську
11:12
нафта ембарго санкції
Конгрес вимагає від Білого дому посилити санкції проти нафтосервісної галузі Росії, - FT
10:46
ППО
Сили ППО за ніч знищили 31 з 49 безпілотників РФ: два з них - полетіли в Білорусь
10:35
Україна нагородила посмертно орденом "За мужність" чеського добровольця, який загнув у бою за Бахмут
10:17
Росія з КНДР
Розвідка Південної Кореї ідентифікувала інженера з КНДР, який спостерігав за запуском росіянами ракет по Україні біля лінії фронту
10:09
Молдова ЕС
У Молдові стартував перший тур виборів президента та референдум щодо євроінтеграції
10:09
Ексклюзив
інтерни на передовій
У Харківському обласному госпіталі замість лікування поранених з фронту, спочатку вимагають заповнення папірців від бойових медиків, - волонтерка Корчинська
10:03
OPINION
Вояки з КНДР на боці Росії: Путін втягує союзників у війну
09:53
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін заявив Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "захищати мир в регіоні та світі"
09:26
Оновлено
Росіяни вночі атакували Україну: "шахедами" влучили в енергооб'єкт на Сумщині, по Кривому Рогу вдарили балістикою
09:22
Ситуація залишається під контролем Сил оборони: Сирський про бойову обстановку на Сумщині та Курщині
09:11
Курська операція стимулює РФ здійснювати обміни полоненими, - ISW
08:58
Українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів на Курщині й взяли їхню позицію
08:32
ЗСУ
На фронті за добу сталося 164 боєзіткнення: росіяни на Курщині авіацією б'ють по своїй території
08:26
Ілон Маск
Маск пообіцяв щодня виплачувати $1 млн тому, хто підпише петицію на підтримку поправок до Конституції США
08:19
Ллойд Остін
Голова Пентагону Остін заявив, що не може підтвердити відправку солдатів із КНДР на війну проти України
08:11
На Одещині громадянин Китаю намагався підкупити прикордонника, щоб потрапити в Україну
08:00
OPINION
Про ядерну зброю та ілюзії
07:46
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1340 російських окупантів
07:19
"Сповільнили постачання військ РФ": партизани провели диверсію на окупованій Херсонщині
07:12
Оновлено
Удар по Запоріжжю 19 жовтня
Росіяни двічі атакували КАБами Запоріжжя: серед поранених є дівчатка 9 та 13 років
2024, субота
19 жовтня
23:55
Гірник, Донецька область
Росіяни намагаються прорватись у Курахівку, просуваються в Гірнику, - DeepState
23:12
Зустріч Лукашенка із держсекретарем США Майком Помпео (Мінськ, 1 лютого 2020 року)
Лукашенко каже, що мав "дуже складні, важкі, але цікаві перемовини" із Заходом: хто з ним міг зустрітися
22:51
Михайло Рогачов
У Москві знайшли тіло колишнього топменеджера ЮКОСа Рогачова
22:19
гроші родини Крупи
У Харківській та Сумській областях вся прокурорська верхівка отримує пенсії "інвалідів", - Шабунін
21:59
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Забарний допоміг "Борнмуту" зупинити переможну серію "Арсеналу"
21:54
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
ПриватБанк вночі призупинить операції з картками і в застосунку
21:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
21:36
На кільцевій дорозі Гданська сталася ДТП за участі 21 автівки: загинули 4 людини, багато постраждалих
21:10
Умєров і Пісторіус
Україна і Німеччина підписали угоду щодо посилення ППО
21:10
ТЦК
У Запоріжжі цивільний під час перевірки став принижувати ТЦК й "кликав на допомогу". Військовий вистрілив у повітря
20:55
Сі Цзіньпін в США
Сі Цзіньпін наказав ракетним військам КНР підвищити бойову готовність
20:42
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Якщо Трамп переможе, то гарантую, що він вимагатиме зміни президента України, - Портников
20:36
Володимир Зеленський
"Не буває нічого, що стається просто так": Зеленський про повернення 95 українських полонених
20:31
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
КНДР перекинула у Росію 1,5 тис. спецпризначенців, - розвідка Південної Кореї
20:26
Російське видавництво "Ексмо" пішло з Франкфуртського книжкового ярмарку після того, як його там бойкотували українці
20:26
Огляд
Сергій Ребров
Футбольна збірна втратила пріоритет при жеребкуванні ЧС-2026, а Усик зʼявився у відеогрі: огляд новин українського спорту за тиждень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV