У Польщі не може цього робити, бо санкції. Але ЄС зробив виняток для Чехії, Угорщини та Словаччини (як країн, що не мають моря).

Тому дочірня компанія Orlen Unipetrol (єдиний переробник сирої нафти в Чехії) так нефігово підсадила чехів на російську нафтову голку.

Залежність Чехії від російської нафти зросла на 60%, Росія лише за 2023 рік на цій схемі заробила 2.3 мільярди доларів.

Поляки ж нагріли руки на 1.2 мільярди євро: коштом того, що російська нафта на 21% дешевша, ніж та ж азербайджанська.

Але всі репутаційні горіхи впадуть на голови чехів; наші медіа вже пишуть, що Прага заробляє на війні в Україні.

Дійсно, може мають вину: не викинули з країни польських шакалів, які скористалися тимчасовим вікном в санкціях ЄС для створення стратегічних загроз національній безпеці Чехії. Фактично, її перетворюють на Словаччину та Угорщину, які капітально залежні від російських енергоносіїв. Лишилося ще аби путінфернштейєр Андрей Бабіш повернувся до влади й політичний реванш помножений на енергетичну залежність дасть РФ ще одного союзника в ЄС.

А що ж поляки? А поляки, як завжди: на чужому горі, чужими руками.

Як пропускали російські та білоруські фури на початку війни з Євросоюзу, аби урвати.

Як блокували наш кордон та висипали наше зерно, бо втратили ринок перевезень до РФ.

Як знову пи*дять про Волинь і обіцяють блокувати вступ в Євросоюз; нє, не заради пам'яті стамільйонівмільярдів жертв, але щоб порішати шкурні інтереси рольніков.

Врешті-решт, як під шумок зі своїм союзником Адольфом Гітлером напали на Чехословаччину.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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