Звинувачення у питаннях "шкурності" бринять так густо і виразно, у застосунку до тих, хто "поза", що аж рівно пропорційно нівелюється у застосунку до себе, бо вистачить вже лише того, що вони "в"...

Маніпуляція двома (потужно навантаженими емоційно, хоч далеко не завжди сенсово) значеннями, що одного разу сягнула апофігею, не має зворотної дії.

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Маніпуляція стосовно крайньобілого і крайньочорного, виокремленого із цілого спектра кольорів — стає константою, котра ніколи не застосовується до власного показово трансльованого на весь світ "я" - воно завжди пухнасте і доволі зубате, а німб є невіддільною його складовою і кріпиться, як правило, міцно заплішуючись за пару акуратних, але дуже міцних ріжків, котрі, поза кріпленням, служать ще й, власне, контактами для підсвітки. А от вона вже грає всіма барвами й відтінками — і то святе.

Маніпуляції з власною незаслуженою збідованістю гасять усі аварійні лампочки, що настирливо сигналізують про необхідність відповідальності за такі ж власні вибори та дії — простіше висмикнути фішку сигнального датчика, аніж шукати та направляти помилки у власному "комп'ютері". Зрештою, горе-користувачі здебільшого лише так і користають з будь-яких пристроїв (навіть тих, що призначені до життєзабезпечення) поки не "заїздять" на ніц, навіть передчасно — то норма, попри загрози самозаглади.

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Маніпуляції вивчені на рівні підсвідомого — то щось неймовірно потужне змінно-стале... збочено-солодке... спрагло-невтолиме, що продукуватиметься вічно, бо є залізобетонною гарантією невиходу з зони довбаного комфорту, від якого, хоч і нудить самих же невтомних продуцентів, зате служить надійним допінгом задля божевільної ейфорії від так ревно плеканих почуттів: злости й ненависти, припасованих під показне благородство. Так легше вірити у власну виїмковість.

А маятник має єдино набирати маху.

Джерело

Про авторку. Олександра Федорів (літературний псевдонім — Адель Станіславська), письменниця

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