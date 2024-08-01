Якщо припустити, що для Путіна знищення державності України є важливим завданням, то як реалістично цього можна досягнути в довготерміновій перспективі?

Створити на території України failed state.

Стратегія буде така — якомога далі відривати Україну від європейських тенденцій та тенденцій, які є в "західному світі". Концепція "Захід проти всіх" сама по собі нав’язана росіянами, але для нашої вправи доречна, бо ми аналізуємо хід думок ворога. А він вірить в "West against the rest".

Якщо уважно почитати аналітичні розвідки та статті, то корпоративний світ в ЄС та США починає потроху розуміти, що глобальні конфлікти стають частиною середовища, яке впливає на бізнес. Збільшились ризики — Китай тепер не такий дружній для бізнесу. Змінились пріоритети публічних грошей — багато коштів буде витрачатися на стійкість та безпеку.

Європейські країни планують свої політики вже у весь зріст, відповідно до нових умов. Все, що убезпечує ланцюги постачання — це добре. Все, що зменшує залежність від недемократичних режимів — це добре. Бо режими довели свою життєздатність і апетит воювати, значить, світ з війнами — це надовго. Угорці, поляки, болгари, вже зараз шукають себе в нових інвестиційних проєктах, в новій реальності, в нових можливостях.

Угорці тільки минулого тижня почали говорити про те, як "кооперуватися, а не конкурувати" в сільському господарстві. І так у всіх сферах і в багатьох країнах.

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Що я робив би на місці росіян? Максимально тримав би нас якомога далі від цих процесів. І йдеться не про переговори про вступ — вони собі хай будуть. Хай Україна не стане частиною європейського бачення того, як розвиватися в нових умовах. Щоб Україна була не частиною боротьби, а battleground, за який треба платити, який може продукувати міграційні хвилі.

Як цього досягнути? Не потрібно придумувати нічого нового, стратегія росіян в таких випадках дуже відома. Використати негативні тенденції, які є:

нагнітати очікування, що "перемога за нами", щоб без заходу в Крим здавалося, що "нас зрадили";

підсилювати поляризацію країни на "воювали" - "не воювали", "втекли" - "не втекли";

підсилювати корупцію і максимально про неї розповідати за кордоном;

завдяки корупції та тиску на бізнес випалювати навіть теоретичну можливість будувати спільні з європейцями; інвестиційні проєкти. Щоб гроші на відбудову були тільки в презентаціях, а в реальності "ну куди там інвестувати";

знищувати суб’єктність будь-яких інституцій — парламенту, уряду, місцевого самоврядування;

всі ці тенденції є. Агентів впливу не треба, до них можна тільки приглядатися, всі ці тенденції можна посилювати, якщо продовжувати війну. Якщо закидати українців ракетами та гарматним м’ясом з регіонів всі ці тенденції будуть посилюватись.

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Європа переходитиме на нове бачення, Росія буде удавати ніби вона СРСР, а Україна залишиться місцем, де будуть конфлікти, втрачені можливості, проблеми для європейців. З часом можна буде нарешті влаштувати власну адміністрацію й отримати все, що залишиться. Землі, рідкоземельні копалини та людський капітал.

Як цьому протистояти? Працювати над європейською інтеграцією в реальності, не тільки для новин. Боротися з негативними тенденціями, які тримають нас подалі від Європи.

Не в форматі "держава має…" Самому обирати проєкти та завдання, які протистоять зручному для росіян сценарію. Єдиного правила чи "морально-етичного центру" нема — є лиш загальне бачення. В якому кожен вже сам пропонує рішення. Ми ж в цьому сильні.

Якщо ми проти російського впливу в довгу, то в довгу треба і боротися.

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Про автора. Роман Вибрановський, український журналіст, голова правління Center for Human Capital

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