Національна академія наук (НАН) України як важливий суспільний інститут має гарантувати виживання суспільства за надзвичайних умов, стати драйвером науково-технічного прогресу та інновацій.

Фінансування наукових досліджень і розробок (НДіР) є вагомим компонентом збереження і розвитку української науки, функціонування національної інноваційної системи, відкриття нових напрямів досліджень і створення умов для впровадження отриманих наукових результатів на практиці.

З 2020 року витрати на НДіР в Україні з усіх джерел не перевищували 0,4% ВВП, а в перші роки повномасштабної війни вони знизилися до 0,32% ВВП. У 2024 р. витрати усіх секторів на НДіР досягли 28,3 млрд грн або 0,37% ВВП.

Витрати на наукові дослідження і розробки всіх секторів у % до ВВП за роками

Джерело: Дані Держстату України

В Україні середнє відношення фінансування вартості НДіР до ВВП упродовж 2020-2024 рр. дорівнювало 0,36%, в той час, як у середньому по країнах ОЕСР – 2,0%. При цьому найбільші обсяги виконання НДіР у % від ВВП мали місце в Швейцарії – 3,4%; Кореї – 4,2%; Ізраїлі – 4,3%. Стратегією ЄС "Європа-2020" ставилося завдання довести рівень фінансування цієї сфери до 3% ВВП із наданням науковим дослідженням і розробкам роль ключового драйвера з досягнення стійкого, інклюзивного і "розумного" зростання.

В Україні, за даними Державної служби статистики, на державний сектор і сектор вищої освіти у 2024 р. припадало 40% загальних витрат на НДіР (у 2021 р. - 46%). Відповідно, частка підприємницького сектору в сумарних витратах на НДіР торік досягла 60%.

У складі витрат на НДіР у 2024 р. 21% було спрямовано на фундаментальні дослідження, 32% - на прикладні дослідження, 48% - на науково-технічні (експериментальні) розробки.

Таким чином, державне фінансування сфери досліджень і розробок в Україні (з урахуванням сектору вищої освіти) у 2024 р. складало тільки 0,15% ВВП. Невисокою була й інноваційна активність підприємств цивільних секторів економіки та їх попит на науково-інноваційні розробки. Зрозуміло, що така система не в змозі генерувати масштабне отримання нових знань та сприяти їх широкому впровадженню.

Водночас (значною мірою за інерцією) наукові дослідження і розробки в Україні проводять 616 організацій, у тому числі 344 організацій державного сектору. Порівняно з 2021 роком загальна кількість таких організацій зменшилася на 21, при цьому в підприємницькому секторі вона зросла, а в державному зменшилася.

У виконані наукових досліджень і розробок в 2024 р. було залучено 63,8 тис. працівників, яких 42,7 тис. – дослідники. Відносно 2021 р. загальна кількість працівників у цій сфері зменшилася на 7%. В Україні в підприємницькому секторі зайнято лише 25% дослідників економіки, що значно нижче показників інших країн світу.

На жаль, робота дослідника в Україні не має суспільного визнання і не є потрібною у підприємницькому секторі при мізерному державному фінансуванні НДіР. В результаті таких процесів скорочується кількість наукових кадрів, тривають негативні вікові зміни, знижується ефективність роботи дослідників.

Суттєвим гальмом для генерування нових знань є також забюрократизована та надмірно ускладнена система організації науково-дослідних робіт і звітування про їх результати в державному секторі, що відволікає творчий потенціал дослідників на непов’язані із науковими дослідженнями цілі.

Військові дії та численні інституційні проблеми економіки України, як і недостатнє фінансування сфери НДіР стоять на заваді розкриттю потенціалу української науки, формуванню проривних напрямів досліджень та отриманню нових розробок.

Бюджетне фінансування функції фундаментальних і прикладних досліджень і розробок в сфері держуправління в абсолютних і відносних величинах у 2020-2026 роках

Джерело: Дані Мінфіну і Держстату України

Якщо подивитися в наше недалеке минуле, то побачимо, бюджетне фінансування фундаментальних і прикладних досліджень та розробок (віднесене в статистиці до загальнодержавних функцій) перебувало на критично низькому рівні навіть у довоєнний період. У 2020-2021 роках воно становило лише 0,13 – 0,14 % ВВП. При цьому фінансування НАН України в рамках цього напрямку знаходилося на рівні 0,12% ВВП.

Під час війни ситуація з бюджетним фінансуванням науки ще більше погіршилася. У 2023-2025 роках видатки Державного бюджету на НАН України складали лише 0,09% ВВП (6-7 млрд грн на рік). На 2026 рік проєктом державного бюджету закладається їх подальше зниження – до 0,08% ВВП. Діаграма 2 чітко відображає низхідну динаміку фінансування функції "Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері держуправління", а також фінансування НАН України.

Динаміка фінансування наукових досліджень і розробок з Державного бюджету України в % до ВВП

Джерело: Дані Мінфіну і Держстату України

На 2026 рік бюджетне фінансування НАН України планується в сумі 8,1 млрд грн, а з урахуванням діяльності галузевих академій наук – 11,1 млрд грн. Додатково передбачається виділити 0,9 млрд грн Національному фонду досліджень і 6,3 млрд грн на підтримку пріоритетних наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти, стимулювання найкращих наукових установ, а також на виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію.

Європейська комісія в аналітичному звіті з оцінки заявки України на членство в ЄС із зверненням до Європарламенту і Європейської Ради констатувала, що діяльність з досліджень та інновацій в Україні, як і потенціал технологічної абсорбції, є обмеженими внаслідок хронічного недофінансування, неефективних механізмів розподілу бюджетних коштів і фрагментованого управління. У звіті зазначається, що в Україні кількість вчених скорочується, а їх відтік значно перевищує приплив. Існує нагальна потреба в розробці стратегії утримання та залучення талантів до сфери НДіР, заходів з підтримки кар'єри дослідників, а також в масштабних інвестиціях в дослідницьку інфраструктуру.

Без вжиття нагальних заходів триватимуть процеси виїзду наукових кадрів за кордон, працевлаштування вчених у інших сферах, втрати перспективних наукових шкіл і розформування наукових колективів, фізичного і морального зносу матеріально-технічної бази наукових установ.

На мій погляд, формування сучасної та збалансованої системи фінансування сфери НДіР та інновацій, а також піднесення ролі НАН України у вирішенні завдань науково-технічного і соціально-економічного прогресу потребує:

Зосередження фінансових ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки, оптимізації мережі державних наукових установ за результатами об’єктивного оцінювання ефективності їх діяльності . Лише концентрація фінансово-економічних ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку науки із залученням конкурентоздатних установ до їх реалізації дозволить забезпечити відновлення і розвиток інноваційної системи країни.

. Лише концентрація фінансово-економічних ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку науки із залученням конкурентоздатних установ до їх реалізації дозволить забезпечити відновлення і розвиток інноваційної системи країни. Реформуванням діяльності НАН України та галузевий академій при збільшенні бюджетного фінансування сфери НДіР до рівня 0,7-0,8% ВВП; виділення адекватних ресурсів на оновлення матеріально-технічної бази життєздатних наукових установ та гідну оплату праці дослідників . Посилення кадрового потенціалу сфери НДіР можливе лише при створенні фінансових стимулів до продуктивної праці дослідників. Підвищення соціального статусу та престижу їх роботи в суспільстві має відбуватися на фоні відкритості української науки та популяризації її досягнень серед широких верств населення.

. Посилення кадрового потенціалу сфери НДіР можливе лише при створенні фінансових стимулів до продуктивної праці дослідників. Підвищення соціального статусу та престижу їх роботи в суспільстві має відбуватися на фоні відкритості української науки та популяризації її досягнень серед широких верств населення. Вдосконалення структури і введення нових механізмів фінансування НАН України , зокрема створення чітких алгоритмів розподілу базового фінансування між установами НАН; збільшення частки конкурентного фінансування; забезпечення відбору на основі чітких критеріїв наукових проектів в рамках цільових державних програм; запровадження міжнародно визнаних критеріїв і стандартів організації/ замовлення наукових досліджень; проведення відкритої експертної оцінки та обговорень науково-дослідних робіт на етапі їх планування та звітування про отримані результати; оптимізації накладних витрат, пов`язаних із утриманням адміністративного апарату Президії НАН і наукових установ.

, зокрема створення чітких алгоритмів розподілу базового фінансування між установами НАН; збільшення частки конкурентного фінансування; забезпечення відбору на основі чітких критеріїв наукових проектів в рамках цільових державних програм; запровадження міжнародно визнаних критеріїв і стандартів організації/ замовлення наукових досліджень; проведення відкритої експертної оцінки та обговорень науково-дослідних робіт на етапі їх планування та звітування про отримані результати; оптимізації накладних витрат, пов`язаних із утриманням адміністративного апарату Президії НАН і наукових установ. Посилення інструментів державної допомоги на дослідження, розробки та інновації, підтримку дослідницької та інформаційної інфраструктури. Відповідно до стандартів ЄС державна допомога на зазначені цілі має надаватися у формах: прямих грантів, звільнення від оподаткування чи зниження ставок, виділення земельних ділянок, забезпечення доступу до боргового чи пайового фінансування на сприятливих умовах.

За прикладом розвинутих країн українська держава мала б посідати гідне місце як у фінансуванні фундаментальних і ризикових досліджень, так і в поширенні нових знань та ефектів інновацій для всього суспільства. Адже, нові знання – це суспільне благо і головне джерело підвищення рівня життя населення.

В Україні за прикладом ЄС доцільно було б, передусім, розвивати такі напрямки державної підтримки розробок та інновацій:

допомога інноваційним кластерам на подолання проблем координації, які стримують їх розвиток, на забезпечення обміну знаннями і посилення взаємодії між кластерами;

допомога на створення і оновлення дослідницької та інноваційної інфраструктури.

Формування нової мережі дослідницької та інноваційної інфраструктури має включати створення технопарків, інноваційних центрів, інноваційно-технологічних кластерів і бізнес-інкубаторів, центрів інновацій і трансферу технологій, центрів комерціалізації інтелектуальної власності, регіональних центрів науки та інновацій, венчурних фондів, ін.

На перспективу необхідне посилення співробітництва і створення нових форм взаємодії між установами НАН України та Українського фонду стартапів (Фонду Розвитку Інновацій). Даний фонд є державною організацією, що отримує бюджетне фінансування (1.5 млрд грн у 2024 р., 3 млрд у 2025 р. і орієнтовно 5 млрд грн у 2026 р). із спрямуванням на допомогу інноваційним проектам та технологічним стартапам ранніх етапах. Фонд надає також організаційну підтримку із запуску й масштабування виробництва інноваційних розробок з фокусом на розробках military tech.

Нагальної уваги потребують і питання інтеграції України до Європейського дослідницького простору (European Research Area). На жаль, нині європейські партнери відзначають прогрес нашої науки лише у сферах гендерної рівності, відкритої науки (прийняття та імплементація Національного плану відкритої науки) і реформування системи оцінки наукових досліджень.

Українські установи через підвищення власної конкурентоспроможності та розбудову зв’язків з міжнародними партнерами мали б активніше інтернаціоналізувати власні дослідження та домагатися більшої участі іноземних донорів і замовників у фінансуванні наукової діяльності в Україні. Слід відзначити, що зараз на фінансування досліджень та інновацій в нашій країні від зарубіжних партнерів вже надходить ¼ загального фінансування й певний позитивний досвід вже маємо від участі у хмарі Європейської відкритої науки (European Open Science Cloud), Європейській організації ядерних досліджень, EUREKA.

Реалізація окреслених заходів має забезпечити формування ефективних наукових установ і колективів, що стануть центрами глибоких знань і креативності та надаватимуть адекватні відповіді на гострі виклики сьогодення - протидії збройній агресії, підвищення якості охорони здоров’я, забезпечення інклюзивного розвитку. Важливо пам’ятати, що відродження науки та сильної інноваційної системи – це невіддільні компоненти побудови самодостатньої економіки із вбудованими механізмами технологічної модернізації, які генерують стійке зростання і забезпечують високий ступінь обороноспроможності країни.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, академік НАН України

