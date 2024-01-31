Тому дуже надіюсь, що пан міністр буде першим стояти з лопатою і своїм прикладом покаже, як це треба робити.

А взагалі, хочу сказати, що перед тим як робити такі ідіотські заяви, то пану міністру варто було почитати підручники історії. Особливо про Британську імперію, яка маючи невелику армію, побудувала найбільшу імперію світу.

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Бо завдяки більш просунутим воєнним технологіям, а саме потужному флоту на морі, та кулеметам зі шрапнельними гарматами на суходолі — ця армія, озброєна високотехнологічнішою зброєю, не залишала жодного шансу своїм численнішим ворогам, озброєним лопатами. Ой, вірніше, списами та луками. Для прикладу, можна згадати битву при Омдурмані, коли невеликий експедиційний корпус Кітченера вогнем кулеметів Максима та гвинтівок Лі-Енфілда за кілька годин бою знищив у 4 рази більшу армію суданців, які були озброєні списами та луками.

Тому, якби міністр хоч трохи б вчив історію, то він ніколи б не ляпнув такої маячні!

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Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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