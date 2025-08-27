Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Якій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і підтримку

Микола Княжицький
27 серпня, 2025 середа
16:55
Погляд

Накладаючи вето на закон про допомогу Україні, зокрема українським біженцям, президент Кароль Навроцький розраховував отримати максимально позитивний результат: підвищити рівень довіри до своєї діяльності, створити проблему уряду прем’єр-міністра Дональда Туска і поставити додаткові умови у відносинах з Україною

Зміст

Замість цього він отримав негатив за всіма трьома пунктами.

В Україні рішення польського президента оцінили як недружній крок у ситуації, коли вирішується питання миру для нашої держави та участі Європи в гарантіях безпеки.

Від імені польського уряду вето Навроцького жорстко засудила міністерка у справах сім’ї Аґнєшка Дзем’янович-Бонк. Вона нагадала: "800+ — це гроші для дітей і на дітей. А за втрату роботи не можна карати, зокрема, невинних дітей. Це — абетка людяності. Сором, що її не вистачило президенту".

Але найбільшою несподіванкою для президентського оточення стала шквальна критика від демократичної, проєвропейської та проукраїнської частини польського суспільства. Дуже багатьох обурила спроба заробити політичні бали на скасуванні допомоги українським дітям — жертвам російської агресії.

Із заявою-протестом виступили десятки відомих польських жінок, серед них дві колишні перші леді Йоланта Квасьнєвська та Анна Коморовська. Вони написали: "Ми, польські жінки — матері, дружини, доньки, сестри і бабусі — говоримо прямо: ніхто від нашого імені не має права ставити умови жінкам, які тікають від війни. Ми не згодні, щоб біль і страждання людей, які потребують нашої підтримки, перетворювалися на паливо для суперечок. Ми не дозволимо зруйнувати довіру, на якій базується спільнота. Це право держави і наша совість. Саме мости, а не стіни, роблять сусідів союзниками. Передбачуване і справедливе право та мова поваги зміцнюють безпеку Польщі більше, ніж популістські крики з трибуни".

Читайте також: Українці значно більше віддають у польську державну казну, ніж отримують з неї

Із засудженням до Навроцького звернулася й монахиня сестра Малґожата Хмелевська, відома своєю жертовністю у допомозі бідним, немічним і важко хворим.

Десятки журналістів опублікували критичні коментарі та статті, нагадавши президенту про вагомий внесок українських біженців, зокрема жінок, у розвиток польської економіки та наповнення державного бюджету.

У цих голосах я відчув настрій 2022 року, коли переважна більшість поляків проявила надзвичайну солідарність з Україною та українськими біженцями, чим здивувала всю Європу й увесь світ.

Це Польща великих традицій — спротиву комунізму, вершиною якого стала "Солідарність". Великий профспілковий та національно-визвольний рух, що забезпечив незалежність Польщі, свободу й демократію в нашій частині Європи.

Це Польща, яка для України є стратегічним партнером і відданим союзником у нашій боротьбі з російською навалою, а також на шляху до ЄС і НАТО.

І цій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і надану підтримку.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Польща
політика
Микола Княжицький
Війна з Росією
допомога Україні
біженці з України
Кароль Навроцький
