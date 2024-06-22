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OPINION

Якою буде формула "заморожування" війни

Анатолій Амелін
22 червня, 2024 субота
08:07
Погляд Анатолій Амелін

Мав кілька незапланованих зустрічей із непростими іноземцями (Британія, ЄС), які активно цікавилися сценаріями та можливим форматом

Зміст

Не переказуватиму всю розмову, але поділюся основними тезами.

1. "Заморожування" – єдиний можливий сценарій на найближчий час.

Це вигідно всім, про це раніше писав (вигідно і Китаю та Росії, ЄС та США).

2. Найменше у "заморожуванні" зацікавлені брити.

3. Умови "заморожування" – найголовніше питання сьогодні.

Є різні "формули", але...

4. Як кажуть військові: "переговори ведуться на полі бою".

І Росія вже понад 7 місяців підіймає ставку, не зупиняючи наступ і відкриваючи нові фронти.

- її мета показати, що умови "заморожування" від Росії можуть комусь не подобатися, але це точно "краще", ніж втрачати території, людей, промисловість, сидіти в темряві.

5. У нас цю "формулу" ніхто не прийме. Це очевидно.

6. Щобільше, ОП не готовий обговорювати жодну формулу крім української (насправді сьогодні це найкраще рішення)

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7. Повертаємося до тези про "переговори на полі бою".

- Попереду відповідальний етап: мобілізація та отримання "смачних" подарунків від наших партнерів.

- Своєчасне отримання "подарунків" та грамотна мобілізація дозволять змінити статус кво та вийти на адекватну "перемовну позицію"

8. Ні, у нас не буде прямих переговорів із Росією, вони будуть сепаратні, щоправда, ми точно братимемо участь у фінальних формулюваннях.

9. Але рішення остаточне, все ж таки, буде не за нами, а за США та Китаєм.

10. А якщо не погодимося – "відключать газ". Жарт. Обмежать фінансову та технічну підтримку, обвалять рейтинг.

11. Орієнтовні терміни початку "заморозки" – осінь 2024 – весна 2025 (підв'язано під президентські вибори в США. У першому випадку – план Байдена, у другому – план Трампа)

12. "Заморожування" потрібне всім, включаючи Україну, щоб "перевести дух" і підготуватися до ще більшої битви.

13. За сценаріями завершення конфлікту в Україні з боку США я писав раніше (вище у стрічці). На НВ текст набрав майже 200 тис. переглядів

14. Наступний "раунд" великої війни стартує через 2 роки після заморозки з 2027 року:

- Коли Китай закінчить повне переозброєння своєї армії.

- Є думка, що Росії для відновлення військового потенціалу потрібно 2-3 роки.

15. Відповідно, навіть якщо "заморожування" станеться, Україна матиме всього (!) 1,5-2 роки для найшвидшого в історії Світу нарощування виробництва озброєнь, нових розробок, підвищення потужності армії, створення непереборних фортифікаційних споруд, мобілізації економіки та населення

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15. Але є аспект.

Як сказано вище, не всім вигідне та цікаве "заморожування".

Зокрема, я ставлю під сумнів думку, що вона вигідна Великій Британії.

Росія — їхній давній конкурент і ослаблення впливу Росії на континенті — одна зі стратегічних цілей.

Велика Британія не несе істотних витрат і ризиків у конфлікті

Для них навіть "програш" України не є найгіршим сценарієм. Між бритами та ординцями є ще ціла Європа.

Але пріоритетне завдання – максимально виснажити Росію. А для цього сценарій "заморозки" не підходить.

16. Де і як розпочнеться наступний виток агресії орди після "розморожування"?

Сценаріїв кілька:

  • Це може бути Україна, якщо ми не потроїмо наш військовий потенціал за 2 роки й зробимо повторення конфлікту неможливим
  • Це може бути будь-яка з країн Балтії (я ставлю саме на Латвію, де схід російськомовний і сценарій "зелених чоловічків" з військовоторгу дуже ймовірний). Реалізація сценарію країн Балтії – удар по існуванню блоку НАТО. Захоплені всі вони можуть бути за 1-2 дні максимум. Це не буде прямою агресією з оголошенням війни. НАТО увійде до ступору зі своєю статтею №5 і буде девальвовано (так вважають на орді)
  • Це може бути Кавказ (та сама Грузія чи Вірменія).
  • Або Казахстан (але тут може бути проти Китай).

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Який формат "заморожування" може бути?

17. Є російський сценарій, де вони наполягатимуть на демілітаризації зони понад 200 км, зняття претензій з боку України на Крим та Донбас, демілітаризацію української армії та суспільства.

- Є китайський сценарій, де ще 2023 року Китай виступив публічно за все добре і проти всього поганого (без конкретики).

- Є українська формула миру.

18. Російську формулу не прийме ні Україна, ні Захід. Це очевидно.

19. Українська формула – це формальний програш Росії, чого не хоче допустити ні Росія, ні США (вище посилання на текст про це).

20. "Заморожування" в стані "як є" на сьогодні не влаштовує ні Україну, ні США.

Але Росія до цього вже прагне підіймати ставки – не зупиняючи наступ, відкриваючи нові фронти та знищуючи українську енергетику, промисловість.

21. Сценарій "заморожування" буде зрозумілим лише після нового витка "переговорів" на полі бою — після отримання Україною обіцяного озброєння, включаючи авіацію та далекобійні ракети.

А також після проведення запланованої (хоча і коряво) мобілізації, підготовки нових підрозділів та введення їх у розпорядження генштабу.

22. Саме після реалізації 21-го пункту (і від того, як він буде реалізований) і формуватиметься "формула заморозки".

23. Візьмуся припустити, яке воно (заморожування) можливе.

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Але спочатку:

  • Україна має не лише зупинити наступ, а й відсунути вглиб окупованих територій лінію фронту;
  • повернути доступ до Азовського моря;
  • зробити Крим островом (у прямому розумінні, включаючи відсутність робочого мосту);
  • зробити непридатною до життя прикордонні території Росії;
  • знищити енергетичну інфраструктуру (НПЗ, електростанції у радіусі понад 300 км від кордонів України);
  • знищити дронами радіусом дії до 3 тис. км стратегічні об'єкти Росії.

24. Це буде базою для формування переговорної позиції. Який?

  • Конфлікт буде заморожено на тих кордонах, які ми відвоюємо до кінця вересня.
  • Нам дадуть гарантії безпеки.
  • І поспілкуються ще більші кошти для відновлення економіки.

Буде проведено широку медійну компанію для організації підтримки такого рішення українським суспільством. Сенс буде в тому, що краще "поганий мир" на не найгірших умовах (безпека, гроші), ніж нескінченні жертви

Написане є гіпотезою, яку промовляв із міжнародними експертами.

Загалом вони бачать приблизно так само.

Важливо пам'ятати, що наше майбутнє залежить від:

  • нашої організованості;
  • здібності мислити стратегічно, зберігаючи суб'єктність, і мислити не тактичними завданнями, а на три-п'ять кроків уперед;
  • вміння формувати партнерства (уникаючи закидів, загроз).

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Війна з Росією
США
Велика Британiя
переговори з РФ
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