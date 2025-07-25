Реформа НАБУ від президента Зеленського протривала два дні. За ці два дні владна вертикаль зрозуміла, що не витримує боротьби з громадянським суспільством та тиску від наших міжнародних партнерів. І вирішила відновити інституційну незалежність НАБУ, яку з таким поспіхом провела голосами 263 депутатів. До речі, цих 263 влада теж, можна сказати, що зрадила. Адже їх скидають як баласт, не залишаючи для них навіть теоретичної можливості виправдатися перед суспільством, самостійно подавши аналогічний законопроєкт. Так і виходить, що "корупційну реформу" провели депутати, а все виправив та відновив справедливість президент.

Щодо поданого законопроєкту, зауважу лише, що анонсований "надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання" в законопроєкті виявився абсолютно порожнім. Так, проєкт встановлює, що окремі (не всі) працівники НАБУ, САП, ДБР, СБУ, БЕБ та генпрокуратури кожні два роки мають проходити поліграф. Але що саме робити з результатами цього поліграфа? Взагалі незрозуміло. Звільнити детектива, або іншого працівника НАБУ за результатами поліграфа неможливо. Для цього треба вносити зміни до Закону про НАБУ. Якщо таких змін нема, то все, що можна зробити з результатами поліграфа, це покласти в шафу, щоб просто лежали. Жодних правових наслідків друга реформа НАБУ від президента Зеленського не передбачає. Читайте також: Протести, що змінюють хід історії

Так само законопроєкт нічого не передбачає для посилення незалежності інших правоохоронних органів. Тут навіть звичайної формальної логіки достатньо: якщо НАБУ незалежне, то виходить що інші залежні?

Насправді ситуація з двома змінами незалежного статусу НАБУ за тиждень мала б стати підставою для широкої реформи правоохоронних органів. Адже ні для кого не секрет, що жоден орган правопорядку не має якогось авторитету перед суспільством. За виключенням, напевно, СБУ, оскільки це спецслужба, яка воює. Натомість тилові правоохоронці надто часто потрапляють у скандали, щоб залишити їхню діяльність без реакції. Правоохоронні органи не повинні залучатися для політичного переслідування опозиції або для закривання людей у СІЗО без вироку і на роки. Бо їхню провину слідчі довести не здатні.