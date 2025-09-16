За іронією долі, першою країною НАТО, яка на практиці підтвердила слова Мадяра, стала Польща — прифронтова держава, що витрачає найбільший серед усіх членів Альянсу відсоток ВВП на оборону, постійно закуповує сучасну й дорогу техніку, має на своїй території дислоковані підрозділи США і вважається найкраще підготовленою до війни з Росією серед європейських союзників НАТО.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вчорашньому інтерв’ю підсумував дискусії про реальну боєздатність своєї країни так: "Ми не готові ані до російського нападу, ані до агресії будь-якої іншої держави".

За даними польських медіа, уламки одного з дронів були знайдені біля міста Олесно, неподалік Гданська. Якщо припустити, що він залетів з України, то це понад 400 кілометрів лише від українського кордону. Але з огляду на максимальну дальність дронів у 700 кілометрів, їхня поява в районі Гданська могла бути пов’язана з запуском як з Калінінградської області, так і з російського корабля у Балтійському морі. У будь-якому випадку і Росія, і члени НАТО в Європі отримали наочний сигнал щодо адекватності власних воєнних доктрин.

Після інциденту з російськими дронами міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу розглянути можливість перехоплення російських безпілотників і ракет у повітрі над Україною. Фактично це чи не єдиний шанс для НАТО зрозуміти, як виглядає сучасна повітряна війна, і водночас уникнути прямого зіткнення з Росією.

Теоретичні знання про цю війну дуже швидко застарівають: згадайте хоча б Байрактари чи Джавеліни — сьогодні про них чують значно рідше, адже їхня ефективність у нових умовах знизилася.

Росія постійно модернізує свої дрони, так само як Україна модернізує методи протидії. Тож підручники 2025 року можуть швидко втратити актуальність та користь. Якщо НАТО хоче мати реальну можливість захистити себе, його підрозділи мають тренуватися поруч із такими командирами, як Мадяр. І щодня відпрацьовувати знищення російських безпілотників у небі над Україною.

Після російської атаки на Польщу точаться дискусії про те, як має відповісти НАТО. Очевидно, що відповідь має бути такою, щоб Росія не “змогла повторити”. Перехоплення дронів і ракет над Україною за участі НАТО не лише дасть військовим необхідний досвід ведення сучасної повітряної війни, а й стане сильною відповіддю на агресію з боку Росії, з якою Москві доведеться рахуватись.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

