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OPINION

Якщо "понятія" суперечать закону, тим гірше для закону

Тарас Шамайда
25 липня, 2025 п'ятниця
18:04
Погляд блог Тарас Шамайда

Узурпаторські замашки та ламання права на догоду президенту проявляються навіть у дрібницях

Зміст

За регламентом Верховної Ради президентський законопроєкт про НАБУ і САП мав бути зареєстрований як альтернативний до внесеного вранці депутатського. Бо він стосується того самого питання. Однак проєкт Зеленського зареєстрували як основний, з окремим номером, свідомо порушуючи регламент.

Для чого це зроблено? 

По-перше, "по понятіях", які культивує нинішня влада, не може проєкт найвеличнішого лідера сучасності бути альтернативним до проєкту якихось там 48 депутатів. Якщо ці "понятія" суперечать закону, тим гірше для закону.

По-друге, розгляд альтернативного проєкту в комітеті й на пленарному засіданні неможливо відірвати від основного. Депутати мали б порівнювати норми обох проєктів і визначатися, за який із них голосувати. 

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А якщо дати президентському проєкту окремий номер, то і розглядати його можна окремо, взагалі ігноруючи проєкт народних депутатів.

Тож, якщо ви думаєте, що Зеленський і його "слуги", хай навіть під тиском народного обурення, прагнуть повернутися в рамки права і демократії,  ви глибоко помиляєтесь.

Вони й далі прагнуть морочити людям голову і постійно вдаватися до шулерства. Навіть у малому. А тим більше — у великому.

Джерело

Про автора. Тарас Шамайда, співкоординатор руху добровольців "Простір свободи"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
Президент України
Володимир Зеленський
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