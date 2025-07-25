За регламентом Верховної Ради президентський законопроєкт про НАБУ і САП мав бути зареєстрований як альтернативний до внесеного вранці депутатського. Бо він стосується того самого питання. Однак проєкт Зеленського зареєстрували як основний, з окремим номером, свідомо порушуючи регламент.

Для чого це зроблено?

По-перше , "по понятіях", які культивує нинішня влада, не може проєкт найвеличнішого лідера сучасності бути альтернативним до проєкту якихось там 48 депутатів. Якщо ці "понятія" суперечать закону, тим гірше для закону .

По-друге, розгляд альтернативного проєкту в комітеті й на пленарному засіданні неможливо відірвати від основного. Депутати мали б порівнювати норми обох проєктів і визначатися, за який із них голосувати.

Читайте також: Як завжди буває в українській новітній історії, жабку варили повільно