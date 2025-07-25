Якщо "понятія" суперечать закону, тим гірше для закону
Узурпаторські замашки та ламання права на догоду президенту проявляються навіть у дрібницях
За регламентом Верховної Ради президентський законопроєкт про НАБУ і САП мав бути зареєстрований як альтернативний до внесеного вранці депутатського. Бо він стосується того самого питання. Однак проєкт Зеленського зареєстрували як основний, з окремим номером, свідомо порушуючи регламент.
Для чого це зроблено?
По-перше, "по понятіях", які культивує нинішня влада, не може проєкт найвеличнішого лідера сучасності бути альтернативним до проєкту якихось там 48 депутатів. Якщо ці "понятія" суперечать закону, тим гірше для закону.
По-друге, розгляд альтернативного проєкту в комітеті й на пленарному засіданні неможливо відірвати від основного. Депутати мали б порівнювати норми обох проєктів і визначатися, за який із них голосувати.
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А якщо дати президентському проєкту окремий номер, то і розглядати його можна окремо, взагалі ігноруючи проєкт народних депутатів.
Тож, якщо ви думаєте, що Зеленський і його "слуги", хай навіть під тиском народного обурення, прагнуть повернутися в рамки права і демократії, ви глибоко помиляєтесь.
Вони й далі прагнуть морочити людям голову і постійно вдаватися до шулерства. Навіть у малому. А тим більше — у великому.
Про автора. Тарас Шамайда, співкоординатор руху добровольців "Простір свободи"
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