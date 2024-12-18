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OPINION

Юрій Бойко знову в ділі. Кому вигідний троянський кінь Путіна?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
18 грудня, 2024 середа
16:00
Погляд

Багаторічна зірка проросійських сил Юрій Бойко міг стати взірцем, як Україна позбувається чужинських корупційних схем і саджає зрадників у тюрму. Натомість цей любитель російської мови, РПЦ і кривавих доларів відроджується за кожного президента, наче Фенікс.

Зміст

Лідер одіозних ОПЗЖ та Партії регіонів недавно зʼявився у TikTok — соцмережі для молодих та безтурботних. Дідусь у сірому джемпері розказав, що у бідах українців винна аж ніяк не Росія, а грантожери на західних подачках. І головне — українські радикали, які перейменовують вулиці, борються проти РПЦ та всіляко заважають капітулювати перед Росією за стамбульським сценарієм

Не забув Бойко і про свій ядерний електорат — мешканців Донбасу та окупованого півдня. Обіцяє хутко розв'язати матеріальні питання тих, хто "очутился в сложной ситуации". Не пояснює тільки, що ця ситуація називається війна з Росією. І саме Бойко, який отримував високі електоральні цифри на нині розорених територіях, мав би розказати, а чому це він, видатний лідер, їздив до Москви й ні разу не поговорив про своїх людей.

Ораторське мистецтво Бойка в соцмережі TikTok не лишилось не поміченим у суспільстві. Адже всі ми розуміємо, чому там, як гриби почали зʼявлятись одіозні проросійські політики. 

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Усі вони уважно почитали дослідження про президентські вибори в США, які чітко зафіксували, що відеоплатформи вперше перемогли телебачення. Ба більше, найбажаніший шматок електорату для обох партій Америки — демократів та республіканців, пішов голосувати за останніх, бо ті якісно попрацювали у соцмережах. 

Юрій Бойко точно надихнувся прикладом проросійського кандидата в президенти Коліна Георгеску, того, через кого у Румунії скасували результати першого туру президентських виборів. Успішна маркетингова кампанія та російські гроші зробили маловідомого політика сенсацією. І загрозою статусу Румунії, як надійного партнера НАТО. 

На хвилі суспільних обурень Юрій Бойко сходив на бесіду до СБУ. Звісно, йому там нічого не загрожувало, хоча вся політична біографія народного депутата аж кишить потенційними справами про державну зраду.

На ґанку СБУ Бойко одразу зробив комплімент Офісу президента і сказав, що буде "і надалі підтримувати владу". 

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І тут же вкотре хлюпнув помиями на "головне зло" і це — ні-ні, не Росія, — а лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. І звісно ж українські радикали. Як сказав Бойко у коментарі BBC, "парамілітарні групи, що з'явилися в українських містах, розпочали цю політику боротьби з пам'ятниками та цькування громадян за мовною чи релігійною ознаками".

То ж виникає підозра: а хто ж це не готується до виборів? А хто у нас не використовує лекало "меншого зла" та намагається так використати Бойка для майбутніх політичних змагань?

Якщо додати до раптової появи Бойка кампанію бруду проти "Азова" та наїзди на відомого українського документаліста Акіма Галімова, який відзняв сюжет зі шеф-кухарем Євгеном Клопотенком у трапезній Лаври — то є ознаки дуже чіткого плану з розхитування української держави зі середини. Звісно, ворогами будуть не корупціонери з російськими паспортами, а українські воїни, інтелектуали та журналісти. 

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Путін, Лавров та Медведєв постійно підіймають ставки та хочуть уламати Захід на власний варіант облаштування Східної Європи. Саме тому останнім часом йде активне навʼязування нам  у пресі політичних обмежень, які мають вбити незалежність. 

Це і російська мова, і ренесанс РПЦ, і скасування всіх законів, які не дозволили Росії остаточно переплавити наших громадян на "єдіний народ". Тому для дискредитації всього українського із тіні виліз сам Юрій Бойко, і весь пул облич Ньюзвану та 112 каналу. Їхнє завдання — стати троянськими кіньми, які можуть допомогти змусити Україну піти на поступки Путіну. 

Яка ж мораль із цієї неприємної історії? 

Юрій Бойко і купка непокараних проросійських пропагандистів — це те, що надихнуло Росію на велику війну. І те, що дає їм віру, що Одеса, Харків та Запоріжжя буде їхнім за будь-яку ціну. Тому думайте, коли дід у светрі за 2,5 тисячі євро розповідає про те, що переселенці "очутились в сложной ситуации". Хто ж їм створив таку ситуацію? Війну з перспективами стати бомжем або вмерти під завалами? 

Кожен політик, який вирощує Бойка собі у спаринг-партнери, традиційно програє власні вибори. Утім саме зелене світло подібним персонажам дає надію Росії продовжувати війну і переконувати світ, що Україна — це її земля, яка тимчасово відкололась. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Партія регіонів
вибори
політика
Юрій Бойко
колаборанти
ОПЗЖ
русскій мір
пропаганда
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