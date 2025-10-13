Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд З драконом не домовляються про мир. Йому вибивають смердючі зуби
OPINION

З драконом не домовляються про мир. Йому вибивають смердючі зуби

Віталій Портников
13 жовтня, 2025 понедiлок
20:01
Погляд

Російський президент продовжує свій шлях по сходах ескалації, який лише посилився після його зустрічі з американським президентом на Алясці

Зміст

Після масованих ударів по Україні, після появи російських дронів та літаків у повітряному просторі країн НАТО, Росія перейшла до спроб систематичного знищення української енергетики. Удари по різних містах України завдаються майже щодня; останній такий — нещодавно у столиці, і його ціллю стали теплові електростанції міста. Окрім того, було завдано ударів по українських газових родовищах, що також має спричинити серйозні проблеми взимку. 

Путін не вперше робить такі спроби "заморозити" українців — всі добре пам’ятають тривожну і темну зиму першого року великої війни. Але зараз ці удари стали набагато систематичнішими, до того ж вони відбуваються на тлі пропозицій припинити війну і розпочати перемовини щодо миру. 

І Путін, як бачимо, ці пропозиції відверто ігнорує. Чому?

Тому що, по-перше, він вважає, що Захід не має інструментів, аби на нього серйозно натиснути; а по-друге, сприймає будь-які перемовини як шлях до капітуляції супротивника. І тому Путін упевнений: якщо йому доведеться погодитися на перемовини, то це мають бути перемовини про капітуляцію України та створення умов для її подальшого зникнення з політичної карти світу.

Читайте також: Блекаут нас точно не зламає

Отже, він прагне зробити Україну територією, непридатною до нормального життя. Удари по енергетиці, на думку російського президента, мають створити в українців стійке відчуття, що в них немає іншого вибору, окрім як здатися Росії. І хоча в історії ще не було випадків, коли бомбардування міст призводило до тотального бажання капітулювати, Путін цього не враховує — хоч як би свідчила протилежне й історія, й досвід цієї війни.

Але мотивація атак по енергетиці може бути значно ширшою, ніж лише деморалізація суспільства. Це також прагнення знищити українську економіку — аби навіть у випадку завершення війни Україна не мала серйозних перспектив для відновлення, ставши наочним прикладом того, що відбувається з країнами, котрі не підкоряються волі Москви. Це може бути й демографічною зброєю: створити нестерпні умови життя, щоб нова частина населення виїхала. Адже чим менше українців залишиться в Україні, тим більше шансів у Росії зберегти свою роль геополітичного магніту майбутнього, навіть за умови подальшого скорочення російського населення. Нагадаю: демографічні війни — не нове для московської імперської практики; приклади є й у часи імперії, й у радянську епоху. Один лише Голодомор чого вартий! А  тепер Путін прагне організувати "енергомор".

Читайте також: Війна на виснаження. 2025 - ?

Розмовами й умовляннями цьому, звісно, не зарадити. Останні місяці — місяці постійних розмов Трампа й Путіна — це переконливо довели, мабуть, навіть самому американському президентові, хоча багато хто з самого початку попереджав, що всі ці перемовини приречені на провал. 

Але знищенню енергетичної інфраструктури можна протидіяти іншим шляхом — послабленням військового й енергетичного потенціалу самої Російської Федерації. Українські удари по російських військових об’єктах та нафтопереробних підприємствах можуть змусити російського президента якщо не замислитися про мир, то принаймні бути обережнішим зі своїми ударами. Росія вже втратила значну частину переробних потужностей, що створює проблеми для її економіки й робить війну дорожчою. І це — лише завдяки атакам дронів на російські об’єкти. Якщо Україна отримає достатню кількість далекобійних ракет, Росія може опинитися без великої частини свого економічного потенціалу.

І саме це — правильний підхід. З драконом не домовляються про мир. Навіть якщо неможливо відрубати йому голову, принаймні можна вибити смердючі зуби.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
тероризм
Війна з Росією
безпілотник
русскій мір
Віталій Портников
ракетний удар
пропаганда
блекаут
Енергетика
Читайте також:
Київ без світла, блекаут
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2025 субота
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
Автор Олег Постернак
11 жовтня, 2025 субота
Чехія після виборів. Що маємо у сухому залишку
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Київ
+5.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.34
    Купівля 41.34
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
21:45
Оновлено
зеленський трамп
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 17 жовтня
21:44
Втрати окупантів
Азовці зупинили штурм росіян під Добропіллям: ворог зазнав значних втрат
21:30
Оновлено
шахед
РФ запустила по Україні ударні БПЛА ввечері 13 жовтня: рух дронів
21:20
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія окупувала Тернове Дніпропетровської області, - DeepState
21:06
Ексклюзив
Штаб-квартира ЄС в Брюсселі
ЄС з 2022 року зменшив купівлю російських енергоресурсів на 90%, але треба багато що зробити, - журналіст Хотин
20:57
Ексклюзив
Роман Костенко
Трамп дуже високо підняв ставки: Костенко про заяви президента США щодо Tomahawk
20:51
Україна ЄС
ЄС виділить кошти на запуск спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України
20:18
прапор України
Україна повернула з окупованого Криму 20-річного юнака, якого окупанти намагались змусити служити в армії РФ
19:55
Володимир Зеленський
Захист і відновлення енергетики: Зеленський провів сьогодні Ставку з ключових питань
19:55
Володимир Зеленський
"Через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати": Зеленський попередив про можливі проблеми з електроенергією
19:32
Лідери ЄС прагнуть досягти угоди щодо використання заморожених активів РФ на користь України на саміті у Брюсселі, - Bloomberg
19:21
Ексклюзив
У більшості багатоквартирних будинків тепло, скоріше за все, буде з 1 листопада, - екснардепка Войціцька
19:19
Огляд
Радіатор опалення
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
19:18
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Це доволі рідкісне явище за останній рік": 68-ма ОЄБр про ситуацію на Покровському напрямку
19:17
Ексклюзив
Генадій Труханов
Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
19:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін
Хвилина мовчання не дає полегшення, а музика робить терапію, - Мирослав Кувалдін
18:44
Пресреліз
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
18:41
Словенія
Словенія приєдналася до ініціативи PURL для підтримки України
18:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Імпічмент і Tomahawk: Шамшур припустив, про що найближчим часом говоритимуть Трамп і Зеленський
18:11
погода, опади, дощь
Україну накриє холод і дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 14 жовтня
18:05
OPINION
Москва не знайшла пігулки проти "гегемонії Трампа" в арабському світі
17:51
Ексклюзив
Еммануель Макрон
У Макрона після президенства може бути потужна посада у Єврокомісії, - аналітик
17:40
КПП "Рафах"
ЄС відновить моніторинг пункту пропуску Рафах між Газою та Єгиптом
17:37
Ексклюзив
В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ
Росія почне повертатися в часи СРСР через брак пального, - експерт з енергетики Закревський
17:20
танк ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень: найважче на Покровському напрямку
17:17
Огляд
Попзірка та експрем’єр закрутили пристрасні стосунки: що відомо про зірковий роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо
17:01
Аналітика
витік інновацій
Вкрадені мізки, або як Україні зупинити витік інновацій під час війни
16:58
Ексклюзив
Куп'янськ
Намагання РФ взяти Куп'янськ будуть трансформовані в певні здобутки, - військовий експерт Селезньов
16:56
ЄС Україна
Рада ЄС схвалила нову угоду з Україною, що замінить "торговельний безвіз"
16:52
У Словаччині зіткнулися два поїзди
У Словаччині зіткнулися два поїзди: відомо про десятки поранених
16:30
Оновлено
опалення
Міненерго спростувало інформацію про скорочення термінів опалювального сезону
16:26
Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО
Зростання власного виробництва зброї допомагає Україні просуватися, - Зеленський
16:22
Ексклюзив
У Великій Британії можливі дочасні вибори, - професор Грубінко
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський закликав НАТО терміново надати Україні ППО для захисту енергетики
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
Ексклюзив
Башар Асад та путін
Кремль в якийсь момент пожертвує родиною Асадів, - експерт-міжнародник Данилов
16:01
OPINION
Нова тактика РФ: ворог атакує залізничну інфраструктуру — яка мета?
15:46
Оновлено
Трамп виступив перед ізраїльським парламентом
"Кінець епохи терору та смерті": Трамп виступив перед ізраїльським парламентом
15:38
Ще сім країн мають намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL, - Сибіга
15:15
НАТО
У Нідерландах стартували ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV