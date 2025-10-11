Як я і передбачав — блекаут є однією з ключових цілей війни на цьому етапі.

Путін вірить, що це пришвидшить нашу зговірливість, щодо обміну територій. Це означає, що він не сильно вірить в захоплення території на фронті. В будь-якому випадку, нам від того не легше.

Останні удари показали, що нова тактика "блекауту" полягає в наступному: орки концентруються на одній області для масового удару. Суть в тому, що ми не можемо прикрити всі області однаково ППО, тому вони навмисно будуть обирати різні області в різних кінцях країни, щоб ми не могли швидко перекинути системи ППО. На жаль, тактика працює...

Очевидно, що ставку на те, що нам вдасться відстояти енергетику ППО, робити більше не можна. Потрібно готувати серйозну антикризову програму, яка окрім мобільних і локальних рішень має в першу чергу передбачити значне зменшення споживання світла та газу. І тут на перше місце виходять школи та інші навчальні заклади. Освіта вже має готуватись до дистанційки або як мінімум затяжних канікул. Хоча ніщо не свідчить, що на якомусь рівні про це думають. Також терміново треба переглянути всі місцеві бюджети, і новорічні гуляння бажано теж відправити на децентралізовану енергетику. Сюди ж відносяться й урядові аукціони щедрості у вигляді різних там 1000 гривень.

Блекаут нас точно не зламає. Але було б добре, щоб ми собі в ньому ще гірше не робили.

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист