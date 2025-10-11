Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Блекаут нас точно не зламає
OPINION

Блекаут нас точно не зламає

Віктор Андрусів
11 жовтня, 2025 субота
10:04
Погляд

Але було б добре, щоб ми собі в ньому ще гірше не робили

Зміст

Як я і передбачав — блекаут є однією з ключових цілей війни на цьому етапі

Путін вірить, що це пришвидшить нашу зговірливість, щодо обміну територій. Це означає, що він не сильно вірить в захоплення території на фронті. В будь-якому випадку, нам від того не легше.

Останні удари показали, що нова тактика "блекауту" полягає в наступному: орки концентруються на одній області для масового удару. Суть в тому, що ми не можемо прикрити всі області однаково ППО, тому вони навмисно будуть обирати різні області в різних кінцях країни, щоб ми не могли швидко перекинути системи ППО. На жаль, тактика працює...

Читайте також: Війна на виснаження. 2025 - ?

Очевидно, що ставку на те, що нам вдасться відстояти енергетику ППО, робити більше не можна. Потрібно готувати серйозну антикризову програму, яка окрім мобільних і локальних рішень має в першу чергу передбачити значне зменшення споживання світла та газу. І тут на перше місце виходять школи та інші навчальні заклади. Освіта вже має готуватись до дистанційки або як мінімум затяжних канікул. Хоча ніщо не свідчить, що на якомусь рівні про це думають. Також терміново треба переглянути всі місцеві бюджети, і новорічні гуляння бажано теж відправити на децентралізовану енергетику. Сюди ж відносяться й урядові аукціони щедрості у вигляді різних там 1000 гривень.

Блекаут нас точно не зламає. Але було б добре, щоб ми собі в ньому ще гірше не робили. 

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
тероризм
Війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
блекаут
Енергетика
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
Іван Плачков
Автор Євген Козярін
8 жовтня, 2025 середа
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
Хав'єр Мілей
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
Київ
+10.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 47.85
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 жовтня
11:49
У Києві в авто знайшли мертвим 32-річного блогера: в поліції підозрюють, що це було самогубство
11:24
Огляд
світ, міжнародний огляд
Німецький слід у зміцненні російської армії та нова місія Меланії Трамп із повернення українських дітей. Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
11:00
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через нічну атаку РФ на Одещині — знеструмлення, на Чернігівщині — застосовують графіки відключення
10:53
Дональд Трамп
Трамп пройшов медичне обстеження: лікар заявив, що серце президента на 14 років молодше, ніж його фактичний вік
10:13
Літак
"Година перерви означає збитки в мільйони": німецькі авіакомпанії закликали дозволити збивати дрони над аеропортами
10:10
Ексклюзив
ЗСУ
Перемога України - найменша ціна, щоб уникнути глобального конфлікту, - історик Чех
10:10
PR
Все разом Перевага
Домашній та мобільний інтернет, Київстар ТБ та додаткові послуги — забирайте Все Разом за 200 грн/місяць
09:29
Ексклюзив
Світовий порядок рухається до більш конфліктної реальності, - американський дипломат Карпентер
09:27
Оновлено
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
09:19
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 54 з 78 ворожих безпілотників
09:13
Канада
Канаді варто допомогти Україні пришвидшити вступ до ЄС та НАТО, — канадський сенатор Кутчер
09:09
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.2
08:15
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Карта бойових дій за період 4-11 жовтня: росіяни міняють тактику, щоб встигнути захопити якомога більше до зими
08:07
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулось 234 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:06
Огляд
Вторгнення до Берліну, зустріч напередодні Нюрнбергу та розкодування Гаррі Поттера – 5 книг з (не)звичайними сюжетами
08:00
OPINION
Про Третю світову. Вона вже йде
07:55
Аналітика
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в сфері відновленн
Золотий лотерейний білет для топкорупціонерів: попри вимоги МВФ та ЄС Україна досі не скасувала скандальні правки Лозового
07:31
Огляд
Гетьман без держави, але з Конституцією: 353 роки від народження Пилипа Орлика
07:30
Партизани "Атеш" допомогли зірвати наступ російських військ під Вовчанськом
07:02
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
07:01
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 21 артсистему та 1060 військових
06:51
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон повторно призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції
00:56
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
00:42
Дональд Трамп
США запровадять додаткові 100% мита проти Китаю у відповідь на "масштабні експортні обмеження", - Трамп
2025, п'ятниця
10 жовтня
23:57
Оновлено
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: результати матчів 10 жовтня
23:41
Оновлено
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Україна перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026
23:15
Бундесвер
Німецькі військові не можуть збивати БПЛА на території країни через юридичні обмеження, запроваджені після Другої світової війни
23:07
прапор, Євросоюз
Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році, — Reuters
22:21
Володимир Зеленський
"Дякую за слова співчуття": Зеленський після масованого удару РФ поговорив із Мерцом і Стармером
21:24
Латвія
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну
21:21
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня
21:15
Огляд
Марія Коріна Мачадо
Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі
20:51
Ексклюзив
Україна росія війна
Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
20:46
Дональд Трамп
Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів
20:35
Дональд Трамп
"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру
20:00
OPINION
Російські активи в Європі. Як вони можуть працювати на Україну
19:59
Метт Вітакер
"Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром
19:45
Ексклюзив
Зеленский путін
Чим Путін може відповісти на постачання Tomahawk Україні: у Defense Express спрогнозували можливу реакцію Кремля
19:37
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін мав би серйозно сприймати слова Зеленського про блекаут у Москві, - Чех
19:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV