Українці почали слухати українське і бурхливо обговорюють в соцмережах концерти Клавдії Петрівни. До речі, сама стратегія розкрутки співачки містила ці обговорення як важливий елемент. Зрозуміло, що думки мали бути різними, бо саме це породжує нескінченні розмови та дискусії.

Але знову все не так: українці цькують Клавдію Петрівну! Наша нація невиправна. Нам би тільки захейтити своїх!

Шановні друзі, інколи мені здається, що ніхто так не зневажає людей і нашу країну так, як це роблять начебто найбільш свідомі з нас. Не кажу і про те, що деякі стали цими білопальточними свідомими лише 2.5 роки тому.

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Реакція на Петрівну — дуже строката. Зрозуміло, багато людей розчарувалися. Зрозуміло — бо імідж співачці розробляли один, а розкрилася вона зовсім по-іншому. Аудиторія має право розчаруватися. Але багатьом сподобалося і вони в захваті від концертів.

Якщо ви хочете постійно бачити українців лише як злобних виродків, та ще і стверджувати, що це національна риса і більш ніде такого немає, то може треба якось пофіксити сприйняття?

Раджу передивитися серіал про Бекхема — там добре показано, що таке справжній тиск від преси та аудиторії. Згадайте, що преса та аудиторія витворяла з Брітні Спірс у США. Ніякій Клавдії Петрівні такого не снилося.

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

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