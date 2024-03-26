Законопроєкт Безуглої та Третьякової: Розвідка ідіотизмом
Документ міг вийти набагато коротшим
Фірмовий стиль зондажу громадської думки "слугами": "розвідка ідіотизмом".
А законопроєкт міг вийти набагато коротшим:
1. Сприйняття громадянином України навсправжки слів Президента України "Кожен з нас — президент" карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої на розсуд Офісу Президента України.
2. Те саме в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна на розсуд Офісу Президента України.
3. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і зберігає чинність до перших виборів президента України, на яких переможе не Володимир Зеленський.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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