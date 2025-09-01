"Ми будемо сидіти склавши руки й спостерігати. Нехай вони трохи поборються, а потім подивимося, що станеться", – заявив на умовах анонімності співрозмовник Axios.

Основною тезою, яку просуває Axios з посиланням на анонімне джерело, є начебто роздратованість Білого дому відсутністю прогресу після зустрічі Трампа з російським диктатором на Алясці. Щобільше, у цьому вбачають провину Європи, що Україна не готова до більших поступок задля припинення війни.

Примітно, що публікація в Axios з'явилася після заяв прессекретаря російського диктатора з приводу гарантій безпеки для України. Пєсков наголошує, що обговорення гарантій безпеки між Сполученими Штатами та країною-окупантом має мати непублічний характер, себто не виноситись на загал.

"Безумовно, так чи інакше ця тема завжди фігурує в порядку денному здійснюваних контактів… Але ми не хотіли б зараз вести розмову на цю тему в публічному форматі. Вважаємо це некорисним для загальної результативності", - сказав Пєсков.

Пояснюю, у чому небезпека подібних заяв.

Фактично РФ дає зрозуміти нашим стратегічним європейським партнерам і Україні, що можливі т.зв. "договірняки". Себто, закритий формат перемовин між Сполученими Штатами та країною-окупантом. Зауважте, таким чином звужується коло перемовників. У цьому російському сценарії не присутня українська делегація і тим більше країни Європи.

Тобто Російська Федерація одразу ставить жорсткі рамки. Є два ключові гравці й саме вони будуть домовлятися.

А фактично — це натяк на мюнхенські домовленості, розподіл світу, який призвів до Другої світової війни, тому робляться певні історичні паралелі. Я прекрасно розумію, для чого це робиться, це потяг Путіна до певних історичних дат або історичних подій з прив'язкою до сьогодення.

Натомість українська делегація наполягає на тому, що будь-які домовленості про Україну без самої України не варто взагалі й розпочинати. Аналогічна позиція і європейських партнерів, які наполягали на своїй участі у перемовному процесі.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон наполягає на залученні українців до мирного переговорного процесу. Це випливає з допису Макрона в соцмережі X, який він зробив після телефонних перемовин з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Майбутнє України не може вирішуватися без українців, які вже понад три роки ведуть боротьбу за свою свободу та безпеку", - наголосив Макрон у дописі. Крім того, європейці також мають стати частиною рішення щодо України, бо тут ідеться про безпеку Європи, додав Макрон.

Звертаю увагу, що інформація оприлюднена в Axios йде у розріз із заявами самого американського президента.

Нагадаю, Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

Також Трамп заявив, що Штати продовжують постачання озброєнь союзникам Вашингтона по НАТО, які зараз надають військову допомогу Україні.

Показово, що потенціал цієї інформаційної теми дозволить їй бути номером один у топі подій.

Звертаю увагу, що за словами очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, з 12 вересня, під час майбутніх російсько-білоруських навчань "Захід-2025" очікується масована інформаційна атака. "Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль, інші. Буде нагнітатися істерія", - заявив він.

За його словами, ці навчання у військовій та військово-політичній площині мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.

Варто зауважити, що російська пропагандистська машина постійно нарощує інтенсивність антиукраїнських дій в інформаційному просторі, розширюючи тематику інформаційної агресії, і посилює тиск на наше суспільство з метою, що називається, "взяти на переляк" противника.

Нам потрібно вже зараз активно протидіяти цій спецоперації, чітко відстоювати позиції України та міжнародного права та готуватися до майбутніх інформбаталій.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.