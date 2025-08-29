Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак за останній час. У Дарницькому районі окупанти знищили частину п’ятиповерхівки. Також багато руйнувань у центрі міста — у Шевченківському районі. Зокрема, пошкоджено представництво ЄС в Україні, офіси Української правди, Радіо Свободи, британське консульство, парк поїздів Інтерсіті та інші об'єкти. Загалом було пошкоджено близько 100 об'єктів.

Російський удар по столиці України 28 серпня забрав життя 23 людей. Ще 53 мешканці дістали поранення.

Наразі основний акцент російських атак спрямований саме по цивільній інфраструктурі. Таким чином ворог намагається здійснити військово-політичний тиск на Україну, аби змусити політичне керівництво країни пристати на так звані "мирні перемовини".

Читайте також: Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?

Нагадаю, що кремлівський диктатор у своєму виступі 30 вересня 2022 року робив акцент на тому, що під час Другої світової війни антигітлерівські союзники використовували тактику килимових бомбардувань німецьких міст Кельн і Дрезден. Тобто, ще 2022 року російський диктатор давав зрозуміти країнам Заходу про можливість російських ударів по мирних жителях, по цивільній інфраструктурі українських міст. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації й наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Варто зазначити, що ворог дедалі все частіше атакує українські міста балістикою. Такі ракети дуже важко збивати. Річ у тому, що аеробалістичні засоби ураження можуть збивати лише ЗРК Patriot чи SAMP/T, котрих у нас обмаль. Ворог це розуміє й тому свідомо став бити по житловій інфраструктурі.

Звертаю увагу, що ці ракети можуть долетіти до Києва за дві хвилини, якщо пуск здійснено, наприклад, з Брянської області.

У ніч на 28 серпня противник застосував аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької областей РФ, що значно скорочує час для реагування української протиповітряної оборони через близькість пускових позицій. Аналогічна тактика застосовується і для ракет "Іскандер" та їх північнокорейських аналогів КN-23, запущених із Брянської та Воронезької областей, що ускладнює їх своєчасне виявлення та нейтралізацію.

Звертаю увагу, що удари по житлових мікрорайонах наносяться після заяв прессекретаря російського диктатора Пєскова про те, що переговори між Росією і США щодо гарантій безпеки повинні вестися непублічно.

Читайте також: Що можуть зробити західні партнери для завершення війни

За словами спікера Кремля, тема гарантій безпеки є найважливішою у "врегулюванні" війни в Україні, але публічна розмова з цього приводу начебто шкідлива для результату.

"Безумовно, так чи інакше ця тема завжди фігурує в порядку денному здійснюваних контактів… Але ми не хотіли б зараз вести розмову на цю тему в публічному форматі. Вважаємо це некорисним для загальної результативності", - сказав Пєсков.

Фактично Росія намагається створити штучну напругу між Україною, США та європейськими партнерами, наполягаючи на закритому форматі переговорів. Провал планів РФ щодо створення буферних зон на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині змушує її вдаватися до таких атак, щоб компенсувати втрату позицій на переговорах.

Крім того, удари по цивільній інфраструктурі також розраховані на чутливість західних лідерів, зокрема Дональда Трампа, до загибелі цивільних, що може вплинути на дипломатичний тиск на Україну.

Нагадаю, після зустрічі з Путіним 15 серпня на Алясці Дональд Трамп заявив, що досяг з Путіним принципової домовленості, за якою має відбутися "обмін територіями" між Україною і Росією, і він бачить шанс, що Україна відмовиться від такої угоди.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.