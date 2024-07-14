Річ у тому, що "наїзд" на Китай саме військовою організацією — це щось абсолютно нове. Звісно, що питання підтримки китайцями Путіна не вперше порушується. Тертя між Заходом і Китаєм вже набирають практичних вимірів. Наприклад, жорстке оподаткування китайських електрокарів в ЄС, до 40%.

Але таких прямих звинувачень на військовому рівні ще не було. І це принципово міняє багато що.

По-перше, Захід нарешті серйозно почав сприймати ці антизахідні блоки та риторики. Раніше на них дивились як на спробу щось виторгувати. Але тепер "коаліція ображених" стала для Заходу реальною загрозою.

По-друге, публічне засудження Китаю є відвертою конфронтацією. Істерика китайців з цього приводу тільки доводить всю серйозність ситуації.

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По-третє, щоб піти на такий крок Захід мав остаточно визначитись з китайським питанням. Так, на Заході довго запрягають, але коли запряжуть — то їдуть. Тож вони поїхали. І конфронтація набиратиме обертів. І скоріше за все набиратиме форми холодної війни.

Ми з вами стоїмо на порозі опускання нової Залізної завіси. Це дуже і дуже хороші новини для нас. Нарешті союз Китаю та РФ зазнає практичного випробування на живучість. Зараз настане період визначеності для багатьох держав, які вирішили грати на два фронти.

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Це не буде швидко, але буде незворотно. До речі, для НАТО це теж чудовий сценарій, адже цей блок і є породженням холодної війни. Нова надає блоку додаткового сенсу для існування.

А в чому вигоди для нас? Опускання Залізної завіси змусить вибрати хто з ким. Завіса може серйозно придавити пальці, якимось індіям, бразиліям та навіть угорщинам. Щобільше, опускання завіси робить нас Західною Німеччиною, яку, до речі, прийняли в НАТО в 1955 році не зважаючи на поділ і загрозу.

Здається на третій рік війни Захід почав визнавати нову реальність, і неможливість відновити статус-кво без рішучих дій. Опускання завіси прискорить холодний мир на зміну гарячої війни.

Ще один з бонусів цього сценарію — він дуже відповідає логіці Трампа. Тож його прихід тільки посилить політику нової залізної завіси.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист