Зеленський не пояснив причин звільнення Залужного
Проблема не в тому, що Зеленський зняв Залужного (це його право), а в тому, що не пояснив причин такого рішення
Проблема не в тому, що Зеленський зняв Залужного (це його право), а в тому, що не пояснив причин такого рішення. Після цькування Головнокомандувача ручними злими собачками в інтернеті та Верховній Раді зняття виглядає наслідком політичних ревнощів.
Є ще одна можлива причина. Путін в інтервʼю Карлсону теревенив про перемовини. Якщо це так, то нові військові й цивільні менеджери Зеленського мають бути керованими на 100 відсотків, щоб стримувати й армію, і суспільство у період суперечливих рішень.
У Залужного для цього занадто висока підтримка у суспільстві.
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Стверджувати, що генерал Сирський має якісь відмінні від Залужного методи, дивно. Він старший, працював дотепер у команді Залужного. Загалом це прийнятне рішення, але точно не новаторське.
Головна перевага Сирського — відсутність такої популярності, яка є у Залужного. У демократичному суспільстві цю популярність лідер мудро використав би для власного посилення і поділу відповідальності за прийняття рішень. В авторитарному — рішення може приймати лише одна особа. Але буває так, що інколи владу концентрують у демократіях. Тоді відповідальність за помилки багатьох нестиме лідер.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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