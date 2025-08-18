Ліва голова — проросійська (Віткофф): "Путін вже зробив чудову поступку, треба негайно домовлятися".

Трампу це спокусливо, бо його мета — Нобелівська премія, тобто швидкий мир байдуже чиїм коштом, аби не американським (а нові драконівські санкції проти РФ можуть вдарити й по США також — це одна з головних причин, чому Трампу так не хочеться їх запроваджувати).

Права голова — не проукраїнська, але більш далекоглядна (Рубіо): "Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну, аби вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди". Бо Рубіо розуміє, що за "швидку Нобелівку" цього року світ пізніше заплатить дуже дорого, і США це зачепить також. Читайте також: Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні

Сполучені Штати може й не будуть тиснути на Україну, а от Трамп на Зеленського тиснути точно буде.

Тому обидві заяви (Віткоффа і Рубіо) - це останні відчайдушні спроби вплинути на завтрашню позицію Трампа.

Отже, сценарій наче зрозумілий: Трамп спершу хоче всіляко натиснути на Зеленського тет-а-тет, щоб потім або поставити європейців перед фактом "домовленості", або розіграти гнів на Зеленського (байдуже, чи буде для цього привід) і або скасувати колективну зустріч, або звести її до мінімуму, сказавши "я вмиваю руки, вигрібайте тепер самі як хочете".

Особисто я був би радий, якби Зеленський весь час зустрічі тет-а-тет мовчав, як партизан на допиті. Але певен, що європейці дали йому кращі поради. Проблема лише в тому, чи вистачить тями їх дотриматися.