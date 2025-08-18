Зеленський відмовиться від пропозиції Путіна. Головне — як він це зробить
Напередодні завтрашніх ключових перемовин у Трампа виросли ще дві голови й заговорили одночасно
Ліва голова — проросійська (Віткофф): "Путін вже зробив чудову поступку, треба негайно домовлятися".
Трампу це спокусливо, бо його мета — Нобелівська премія, тобто швидкий мир байдуже чиїм коштом, аби не американським (а нові драконівські санкції проти РФ можуть вдарити й по США також — це одна з головних причин, чому Трампу так не хочеться їх запроваджувати).
Права голова — не проукраїнська, але більш далекоглядна (Рубіо): "Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну, аби вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди". Бо Рубіо розуміє, що за "швидку Нобелівку" цього року світ пізніше заплатить дуже дорого, і США це зачепить також.
Читайте також: Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні
Сполучені Штати може й не будуть тиснути на Україну, а от Трамп на Зеленського тиснути точно буде.
Тому обидві заяви (Віткоффа і Рубіо) - це останні відчайдушні спроби вплинути на завтрашню позицію Трампа.
Отже, сценарій наче зрозумілий: Трамп спершу хоче всіляко натиснути на Зеленського тет-а-тет, щоб потім або поставити європейців перед фактом "домовленості", або розіграти гнів на Зеленського (байдуже, чи буде для цього привід) і або скасувати колективну зустріч, або звести її до мінімуму, сказавши "я вмиваю руки, вигрібайте тепер самі як хочете".
Особисто я був би радий, якби Зеленський весь час зустрічі тет-а-тет мовчав, як партизан на допиті. Але певен, що європейці дали йому кращі поради. Проблема лише в тому, чи вистачить тями їх дотриматися.
Бо те, що Зеленський відмовиться від пропозиції Путіна, вже цілком зрозуміло. Відкрите й найважливіше питання — як він це зробить.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе