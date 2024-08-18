У стрічці знову почалися голосіння на кшталт: "Ті, хто за Трампа — ті вузьколобі порохоботи, які хочуть продати Україну".

На жаль, описувати те, чому покладатися на якогось кандидата, — це інфантильна позиція — занадто довго для одного посту.

Питання не в тому, хто буде краще для України: Гарріс, з продовженням політики Байдена, чи Трамп, зі зміною політики Байдена?

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Питання в тому, наскільки ми усвідомлюємо власні інтереси та можливості, щоб оцінювати — що саме і як саме можна змінити у підходах членів республіканського і демократичного крила американської політики, щоб розвернути цей зоряно-смугастий авіаносець у той бік, який нам потрібен.

Нам просто хочеться, щоб, незалежно від падишаха, ми залишалися "любімой женой". Цього не буде. Вірніше — цього ніколи й не було. Але, нас переконали у зворотному.

Новини, між якими всього 18 місяців, говорять про політику щодо України набагато більше, аніж будь-які аналізи.

Трамп перерізав "Північний потік 2", який нещодавно успішно підірваний самими росіянами, тому що йому це було вигідно. Тому що це вигідно для американського LNG та видобувної промисловості.

Байден відновив "Північний потік 2", тому що це відкрило шлях до кращих відносин з Німеччиною (яка, до речі, с*ати хотіла на українські інтереси). Саме тому, Байден зміг переконати й Шольца в тому, що треба віддати Красикова і наїстися повного відра гі*на за це рішення від законослухняних німців.

Відновлення NS2 суперечить українським інтересам, і підштовхнуло Путіна до вторгнення.

Обмін і back channel з Росією — суперечить українським інтересам і запевняє Путіна в тому, що він порішає усі питання з Бернсом за спиною Зеленського.

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Я послухав розмову Трампа і Маска.

Обидва ці типи вирізняються тим, що відкрито говорять про абсолютну індиферентність до інтересів України. Але, їх об'єднує ще одна фіча — вони цілком і повністю про інтереси. І, доки демократичний президент заламував лікті й говорив у інтерв'ю, що Путін — убивця, а його підлеглі потім пів року за це улещували Кремль, республіканський президент каже — відкривайте гаманці й починайте платити. А, якщо не почнете — то "путіннападе".

Я лише хочу, щоб ми з вами перестали оцінювати персоналії чужих політиків з погляду прихильності. А натомість почали наголошувати на своїх інтересах і на тому, як бити по руках тих іноземних політиків, які порушують ці інтереси.

Зараз, виходячи з фактів, я бачу, що Джо Байден вчиняв антиукраїнські кроки до повномасштабного вторгнення.

А обмін політзеків на вбивць і спецуру без участі України — таке саме порушення інтересів України, як і відновлення NS2.

Це не робить когось гіршим для нас, а когось кращим.

Це дає нам інструменти для аналізу — що є пріоритетом для України?

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

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