Це показова історія, яка добре пояснює, чому американці так погано розуміють Путіна та його оточення. І чому численні телефонні розмови чи чергові "прекрасні зустрічі" на червоних доріжках не наближають їх до справжнього розуміння.

За словами Путіна, Дональд Трамп запитав його, чи може той зустрітися із Зеленським. Путін відповів: так, може, хай приїжджає до Москви — там і зустрінемось.

Але для Путіна ключовим було саме "до Москви". Натомість Трамп почув лише "можна" .

У результаті Путін закінчив розмову з думкою, що він вдало пожартував про Зеленського й Москву. Трамп же поклав слухавку переконаний, що нарешті дотиснув Путіна на зустріч із Зеленським, і негайно повідомив про це європейським партнерам.

Іншими словами, значна частина проблем США полягає в тому, що вони просто не знають, як спілкуватися з Путіним . Цю проблему можна було б легко вирішити, запросивши до участі в таких переговорах когось із фахівців по Росії, яких у Держдепартаменті США завжди було достатньо. Можливо, колись вони дійдуть до цього.

А поки що ми, найімовірніше, й далі спостерігатимемо, як "зіпсований телефон" у Білому домі хаотично впливає на політику США щодо путінської Росії.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

