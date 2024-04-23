Зникнення Червінського: це Росія в Україні
Беззаконня — це дуже м'яке і пухнасте визначення
Коли суспільство дізнається все по деталях "справи Червінського", оху.... в шоку будуть усі. Насправді. "Беззаконня" - це дуже м'яке і пухнасте визначення. Це Росія в Україні.
Тут кілька питань. До суспільства — усі розуміють, що в разі, якщо якимсь дивом Україні пощастить вишкрябатись з епохи "Слуг", серед нагальних питань буде:
- що робити із прокурорами, службістами й суддями, які були обслугою режиму і зневажали закони?
- як привести до ладу систему?
Гниле судове, прокурорське, адвокатське, службістське середовище треба не поставити на службу наступній владі, а кардинально привести до тями...
Як? Напевно, питання до людей, чия тема реформа судової та правоохоронної систем — як, блд, це привести до ладу?!
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Це питання рівня "чи за таку державу воюють збройники?", "чи є сенс планувати надалі жити в Україні, де спокійно житимуть чорти, які творять репресії та ґвалтують дух правосуддя?".
Тобто питання "або ми, або вони — або притомні громадяни, яких дістало миритися із симулякрами, або чорти, що вважають, що схопили Бога за бороду".
Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст
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